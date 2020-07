Alberto Fernández compartió un video que ridiculiza las preguntas del periodista Diego Leuco

El video está editado con golpes e imágenes de puño. El cruce entre el comunicador y el jefe de Gabinete se dio el lunes en Telenoche.

Tras el cruce en televisión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con el periodista Diego Leuco por el crimen de Fabián Gutiérrez, el presidente Alberto Fernández retuiteó un video editado para burlarse de las preguntas del conductor de Canal 13.

El mismo fue subido por el usuario @Herezeq, apodado «Salieri de Nik», y tuvo más de 2.700 retuits y 8.800 likes. Está editado y tiene sonidos de golpe que acompaña con imágenes de puños cuando el funcionario le responde algo a Leuco.

El jefe de Gabinete se había cruzado con el periodista este lunes durante una entrevista en el momento en el que hablaban sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez​, el ex secretario privado de Cristina Kirchner.

«Creo que fue muy lamentable toda la mirada que tuvo una parte de la oposición con respecto de vincular este crimen con la ex vicepresidenta y nuestro espacio político. Fue muy penoso», comenzó el funcionario.

Ante esto, el periodista lo frenó e intentó aclarar: «Perdón, pero esta vinculación tiene que ver con hechos que son fácticos y que ocurrieron. Un testigo clave declara contra una ex presidenta, esa persona es asesinada y en 48 horas se descarta cualquier tipo de móvil. Encima quien investiga es la sobrina de la persona acusada».

Antes de que Leuco terminara de hablar Cafiero lo interrumpió: «Salvo que estas vinculaciones se puedan demostrar entonces son todas suposiciones. En realidad es un prejuicio. Claramente esas vinculaciones no existen. Lo dijo la familia, el abogado. Me parece más una mirada prejuiciosa que no representa lo que está sucediendo».

Luego de algunos minutos, el periodista volvió sobre el tema: «Sabe dónde está la vinculación», dijo y continuó: «El dinero que le quisieron robar a Gutierrez, según la hipótesis, tiene que ver con una causa de corrupción más grande de la historia argentina».

Pero Cafiero lo volvió a interrumpir: «¿Eso está en la causa que se investiga? O se trata de un título periodístico. Eso es una mirada», afirmó sonriente. «Vos estás diciendo que la plata que se buscaba de Gutierrez era del ‘dinero K’ y eso es mentira»

No es la primera vez que la cuenta de Twitter del Presidente apunta contra un periodista. En abril pasado había retuiteado un mensaje del periodista ultra K Dante López Foresi, que contenía un insulto contra Jonatan Viale, quien trabaja en el canal de noticias A24 y en radio La Red, del Grupo América.

En el mensaje, que podía verse en su cuenta se calificaba a Viale como «gordito lechoso» y «mala gente». Pero ante las fuertes repercusiones y críticas que generó esa acción, el Presidente borró el retuit y varias horas más tarde pidió disculpas y explicó esa situación, con un nuevo tuit en su cuenta personal de Twitter.

Dijo que se debió a «un error involuntario» y que lamentó «si alguien se ha sentido lastimado con ello». Desde su programa en La Red, Viale aceptó las disculpas del mandatario y destacó: «Confío en que no fue el Presidente el que validó ese insulto contra mi persona».

