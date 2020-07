WhatsApp: qué significa el emoji de la “sonrisa coqueta”

Seguro que en varias conversaciones has visto esta imagen e inmediatamente se te formó una idea en la cabeza. Sin embargo todo este tiempo estuvimos leyendo mal qué significaba.

El uso de los emoji es algo muy común para los usuarios, no existe plataforma que no los tenga incorporados y hasta sistema operativo que no haya creado su propio diseño.

Por ejemplo, las nuevas computadoras de Apple tenían incorporada en la parte superior del teclado una barra en donde se podía hacer varias cosas como por ejemplo seleccionar una de estas imágenes para colocarlo en un texto. Sin embargo, todo este tiempo se estuvo mal interpretando el significado de la “sonrisa coqueta”.

Sí, según la emojipedia, un sitio que explica todo lo que tenés que saber de estas imágenes, detalló que su nombre viene porque tiene una media sonrisa, cejas arqueadas y ojos que miran hacia un lado. La mayoría los utiliza para coquetear, pero su uso debería ser otro.

El verdadero significado del emoji de la “sonrisa coqueta”

Según el portal La República, el emoji fue creado con la intención de transmitir astucia o de presumir algo. Pero los usuarios de las plataformas como WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram o Snapchat le dieron otra connotación totalmente alejada de la idea original.