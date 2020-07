Productores aseguran que no aceptarán menos de los 35 pesos por kilo de hoja verde de yerba que se está pagando ahora

Ante la postura de los industriales que quieren aumentar el precio de venta al público de la yerba mate y las versiones sobre una postura del Gobierno nacional de que se pague menos al productor para compensar y que no se aumente al público, el productor yerbatero y diputado provincial Julio Petterson aseguró que no aceptarán menos de los 35 pesos que se está pagando en este momento por el kilo de hoja verde y calificó a la versión de que se pague menos al productor de un lobby de la industria.

Sobre el precio actual de la hoja verde, Petterson comentó que en Andresito “hoy una cooperativa está pagando 35 pesos, otros están pagando 34, en general está entre 34 y 35 pesos que es prácticamente 15 pesos arriba del pactado por ley, es lo mínimo que debería haber hecho la industria”, aseguró en diálogo telefónico con Radio Libertad.

Recordó el productor que el sector productivo en la reunión que mantuvieron el 25 de Mayo, “habíamos llegado a un acuerdo de 29,70 pesos por kilo de hoja verde como el precio que necesitamos para trabajar sin problemas. De los 29,60 que se le dio el mandato a nuestros directores la industria dijo que no, que no podían y después se habló de 25 pesos, que no podían después se bajó a 22 pesos. Se mandó a laudo, se devolvió al INYM de nuevo y el Instituto terminó pactando en 20 pesos, 9,60 debajo de lo que nosotros habíamos pedido cuando en ese momento ya se estaba pagando 23 pesos”.

Como una paradoja, mencionó que los industriales pactaron un precio tres pesos menos de lo que ellos mismos ya estaban pagando en ese momento destacando que “ya arrancamos con un precio mentiroso, ante el INYM no podían pero ya estaban pagando tres pesos arriba de lo que ellos mismos se desgarraban llorando dentro del Instituto que no podían”.

Mencionó Petterson el faltante de producción que se registra en la provincia que atribuyo, entre otros factores a “las grandes heladas de julio, agosto y septiembre del año pasado, después la sequía de casi tres meses que llevo a la necesidad de compra de materia prima, pero nosotros como productores también hicimos un gran trabajo. Por no haberse apurado a salir a vender desesperado su producto, supieron esperar el momento indicado para vender al mejor postor y al mejor precio y esto generó que el precio fue subiendo y hoy se desvela la mentira de la industria”.

Se preguntó el productor sobre cuál es la explicación de los industriales cuando hace cuatro meses atrás ante el INYM no podían pagar los 20 pesos y en ese mismo momento estaban pagando 23 pesos, “esa es la duda que genera todo esto y como sector les decimos que menos de 35 pesos, que es lo que hoy se está pagando, no vamos a aceptar. El precio nuestro es 35 y ellos comprobaron que pueden pagar”.

También se refirió al endeudamiento que argumentan los industriales por los créditos tomados para la compra de materia prima que estiman en unos 4 millones de pesos con garantía de la producción (warrants) y dio su punto de vista que esa deuda no es para esta cosecha sino que es para materia prima que está en depósito y que en su momento pagaron entre 24 y 28 pesos por kilo de hoja verde. “Compraron mucho más barato, sacaron un warrant y esa yerba está guardada en un depósito para garantizar la devolución de esos préstamos”.

Finalmente se mostró de acuerdo con el pedido del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Matías Kulfas pidió de una grilla de costos, “ahí yo lo felicito, presenten números, jamás la industria presentó un número, siempre escondieron la mano. Así como nosotros como productores, secaderos o cooperativas presentamos, ellos nunca. Si quieren un aumento de 25 puntos que lo justifique, de qué manera llegan a la necesidad de 16 puntos de actualización en el precio de venta”.

“El trascendido de que hay que bajarle el precio de la hoja verde al productor no me sorprende que se a un lobby más de la industria como siempre lo han hecho, no creo que el ministro de la producción y de agricultura hayan pedido bajarle el precio al productor”, sentenció el diputado provincial.

E.J.