«Estamos al borde de la lona, nuestro fuerte son las bandas en vivo», comentó Roque Mina, propietario de un reconocido pub posadeño 

La pandemia del covid-19 dejó a cientos de locales al borde de la lona. Los más afectados y los que más incertidumbre tienen son boliches y pubs, quienes antes de la cuarentena obligatoria reunían una gran cantidad de personas en sus recintos. Hoy, la situación amerita que se tengan que reinventar. Tal es el caso del pub posadeño “La Bionda el Templo de Rock” que debe vender locro y empanadas para poder cubrir los gastos que demanda tener el lugar cerrado.

Desde el 2012 que el pub funciona en la Avenida Mitre al 2470, casi esquina con Avenida Corrientes y desde que iniciaron jamás han tenido una situación similar. “Está todo muy complicado, entendemos la emergencia epidemiológica mundial, pero estamos al borde de la lona”, apuntó Roque Mina, propietario del reconocido escenario del Underground de la capital provincial.

“Estamos parados desde marzo, nuestro rubro no tiene ningún indicio de cuándo vamos a volver abrir con los recitales. Nuestro fuerte es darle un espacio a las bandas misioneras y que la gente venga a mirar fútbol en la pantalla gigante, nada de eso podemos hacer”, relató Roque, quien ahora deberá levantar pedidos para tener una buena recaudación en la vena de locro y empanadas.

De igual manera, han decidido abrir los viernes, sábados y domingos para que los posadeños puedan ingresar al pub y consumir algunas bebidas, pero el horario hasta las 23 horas no lo hace rentable. “Nos estamos reinventando, porque nosotros no somos bar, pero no nos queda otra. Nuestro fuerte son las bandas en vivo y siempre lo fue”, añadió el propietario del lugar.

Seguidamente, Roque mencionó que han presentado un protocolo para que los habiliten a recibir las bandas Underground de la ciudad, para ellos puedan ensayar en el lugar así poder generar ingresos e ir cubriendo los impuestos de meses atrás.

“Estamos esperando una respuesta de la Municipalidad de Posadas, queremos habilitar para que ensayen las bandas entre semana, queremos ir despacio”, sostuvo Roque.

Además, para poder pagar las deudas que produce tener el local cerrado, optaron por hacer publicidad en sus redes sociales y hacer una venta de locro y empanadas para vender el próximo jueves 9 de julio, día de la Independencia de Argentina.



“Se nos ocurrió la idea de hacer esto para recaudar un poco dinero e ir solventando los gastos que tenemos. Esperemos tener una buena venta”, comentó Mina.

“Queremos ver cómo vamos a sortear el tema de los servicios y el alquiler del local, estamos preocupados”, concluyó Roque Mina, propietario del reconocido pub posadeño.

