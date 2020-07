Se conoció el resultado de la autopsia de Fabián Gutiérrez: tenía un corte en el cuello y signos de tortura

El dato fue confirmado por una fuente de Tiempo Sur, que también indicó que la cabaña ubicada en calle Cañadón Seco, señalada como la escena del crimen, se encontraba «repleta de sangre». También revelaron que el cadáver de Fabián Gutiérrez mostraba golpes en la cabeza.

Por su parte, la agencia OPI Santa Cruz indicó que «extraoficialmente se sabe que el informe contiene confirmaciones como el fallecimiento por acción violenta, previa tortura, golpes en rostro, brazos, piernas y tórax«. También indicaron que se detectaron «graves puntazos en el cuello». no obstante, «no se tiene conocimiento si el médico ha podido precisar el horario de la muerte o el rango horario en el cual pudiera haber ocurrido el deceso».

Mientras tanto, La Opinión Austral contó en su edición impresa de este domingo que «la primera hipótesis del homicidio es la de un crimen extorsivo. Facundo Zaeta, principal sospechoso del asesinato, tenía una relación con Gutiérrez y habría planeado robarle junto a sus dos amigos, Pedro Monzón y Facundo Gómez».

Durante una la entrevista con Radio 10, el juez del caso, Carlos Narvarte, advirtió este domingo: “La autopsia es un tema que no voy a develar porque es la materia de análisis más profundo y aún no lo tengo en mi escritorio. No quiero adelantar opinión sobre algo que no tengo en vista”.

“Se encontró el cuerpo y se realizó la autopsia. Los cuatro jóvenes han estado en el lugar”, agregó el juez del caso que investiga el asesinato de Fabián Gutuiérrez y aseguró: “No encuentro razón para que actúe la Justicia Federal en este caso, no veo nada que indique una cuestión política de fondo”.

En ese sentido, el magistrado de Santa Cruz argumentó que el asesinato de Fabián Gutiérrez “se trata de un delito ordinario que ocurrió en El Calafate”.

Respecto al caso, el juez de Santa Cruz evaluó que “todo indica que participó más de una persona en el asesinato. Hay un cuchillo que se está analizando y el escenario donde se produjo el hecho es la casa de Fabián Gutiérrez”

