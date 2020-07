El intendente de San Vicente denunció a su antecesor y su equipo por irregularidades en la venta de terrenos fiscales

Fabián Rodríguez se presentó ante el Juzgado de Instrucción 3 de esa localidad para denunciar a Waldomiro Dos Santos y a los exsecretarios, de Hacienda y de Recaudación. Además, tres concejales realizaron otra denuncia por el mismo tema. El actual Ejecutivo dice que detectó problemas en la tasación, el traspaso de los títulos y la ausencia de recibos por la venta de terrenos fiscales ubicados en la zona de la exruta nacional 14. “En la parte de legales no están ni el contrato de compra venta ni tampoco los pagos y ahí fuimos al área contable donde la contadora Valeria Da Rosa detectó estas irregularidades. Los recibos (en poder de los compradores) no coinciden con el recibo que está en el área contable, es decir que el mismo número de recibo tiene otro importe de dinero”, reveló Rodríguez.

Fabián Rodríguez. Radio República

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

El intendente de la localidad de San Vicente, Fabián Rodríguez, denunció a su antecesor, Waldomiro Dos Santos y a todo su equipo económico, por presuntas irregularidades detectadas en la venta de terrenos fiscales remantentes que pertenecían al municipio en la zona del antiguo trazado de la ruta nacional 14, entre Fracrán y el acceso a la localidad.

Rodríguez señaló que fue el presidente del Concejo Deliberante local, Jorge Hasan, fue quien descubrió los problemas. Desde ese momento comenzaron una serie de sumarios internos dentro del municipio donde se detectaron las irregularidades. De hecho, en el juzgado de Instrucción 3, de ese municipio, se presentaron dos denuncias: una del intendente y otra que lleva las firmas de los concejales Elvio Ceferino Rodríguez, Mirta Rodríguez y Alejo Rodríguez.





“Hay ventas extras que no están en los registros contables y las que están tienen el mismo número de recibo con diferentes importes de pago y algún recibo anulado. Son todos lo que es remanente de la exruta nacional 14 que viene del kilómetro 50 y termina en el 300, en Fracrán. Pero las ventas están dadas generalmente del kilómetro 50 hasta llegar a San Vicente” afirmó el alcalde Rodríguez.



Denuncia del intendente Rodríguez

El intendente señaló que las ventas estaban autorizadas por dos ordenanzas aprobadas por el Concejo Deliberante, una de 2003 y la otra de 2018, donde se autorizaba al Ejecutivo municipal a vender los lotes en cuestión. “Tenemos varias irregularidades. Hay lotes que tenían un costo y que se bajó a un 50% ese porcentaje, que se cobró, pero no ingresó a las arcas del municipio. Muy grave”, lamentó.

Luego de que aparecieran las irregularidades, desde la intendencia salió un edicto para convocar a los pobladores que llegaron a comprar tierras en la zona en cuestión para que se acerquen al municipio para corroborar sus papeles. Hasta el momento se encontraron problemas en 8 o 9 ventas.

“No sabemos nada porque del área Jurídica no nos dejaron nada. Eso saltó por la habilidad del presidente del Concejo Deliberante mirando por el reclamo de un vecino, porque el que tiene que firmar el título de ese lote soy yo, el intendente actual. Y cuando corroboramos los recibos, de más de 100 mil pesos, figuran con 2.200 pesos”, añadió Rodríguez y reveló que en el departamento legal del municipio no aparecen ni el contrato de compra venta ni tampoco los pagos. “Ahí fuimos al área contable donde la contadora Valeria Da Rosa detectó estas irregularidades. Los recibos no coinciden con el recibo que está en el área contable, es decir que el mismo número de recibo tiene otro importe de dinero”, puntualizó.

Rodríguez afirmó que dejaron las denuncias en manos de la justicia para que se investiguen las irregularidades y agregó que la única certeza que tienen es que el dinero no está ni en las arcas municipales ni en la cuenta bancaria. “Tenemos el convencimiento que una sola persona no estuvo. Se denunció al intendente, al secretario de Hacienda, el secretario de Recaudación y para abajo porque no se puede anular un recibo. Hay una organización para realizar esas cosas”, aseguró.

Para finalizar, el intendente adelantó que esta semana las irregularidades llegarán también al Tribunal de Cuentas de Misiones para que se investiguen las cuentas de la anterior gestión.



Denuncia de los concejales.

SGF