Advertencia meteorológica para este martes por intensas lluvias y tormentas eléctricas en Misiones

Una advertencia meteorológica emitida por la OPAD anuncia posibles lluvias y tormentas eléctricas para este martes en Misiones. En Posadas, las lluvias están pronosticadas para el transcurso de la mañana.

Un Sistema de Baja Presión Atmosférica afecta la provincia de Misiones durante la Jornada del martes 7 de julio causando lluvias y ocasionales tormentas eléctricas

La intensidad de los fenómenos puede ser fuerte, no descartandose lluvias intensa, caída de granizo y de rayos. Habrá localidades más afectadas que otras. En consecuencia se emite esta Advertencia Naranja.

La mayor inestabilidad en Posadas está prevista se desarrolle entre la mañana y la tarde del mismo martes 07, En todo el periodo los acumulados de precipitación se ubicaran entre 40 mm y 80 mm. La intensidad de los fenómenos disminuir hacia la noche.

La OPAD aconseja que ante el registro o inminencia de un temporal, lo mejor será permanecer en lugar seguro, no conducir o desplazarse por la vía pública; no arrojar basuras a la calle. No olvide de vaciar cualquier recipiente con agua ime haya quedado después de la lluvia. Ante cualquier emergencia llame al 11. Más Información en http://opad.posadas ovar/prevencion php.

