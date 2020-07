Desde UDPM «ven difícil» la vuelta a clases presenciales luego de las vacaciones de invierno 

Días atras, Nicolas Trotta, ministro de Educación de la Nación mencionó que las escuelas que no cumplan con los protocolos bases no podrán regresar a clases. Asimismo, mencionó que Misiones sería una de las que podría retomar la actividad, pero también precisó que dependerá de los gobernadores cuando será el momento de hacerlo. En tanto que Rubén Dario “Grillo” Caballero, secretario general del gremio mayoritario de docentes en la provincia, mencionó como “compleja” la posibilidad de que vuelvan las clases presenciales luego de las vacaciones de invierno

Rubén Caballero. Radio Libertad

Rubén Dario Caballero, secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (Udpm) se refirió a la situación y manifestó la postura que tienen desde su gremio. “Para retornar a la presencialidad, las escuelas y las condiciones de infraestructuras de bioseguridad deben estar garantizadas”, apuntó.

El representante de los docentes mencionó que la vuelta a clases no dependerá solamente de lo que diga el ministerio de Educación, ya que deben también opinar los expertos de la Salud en nuestra provincia, para minismizar los riesgos de contagios.

Al ser consultado por el protocolo y sus dificultades para poder cumplirlo a rajatabla, Grillo mencionó que hay muchas particularidades, entre ellas, cuestiones realizables del protocolo base y a su vez citó que hay cosas imposibles de cumplir. “De darse el retorno de todos los alumnos va ser imposible, hay establecimientos educativos que tienen mucha matrícula y después hay algunos que tienen baja matrícula, allí se podría implementar el “aula burbuja”, dijo

En esa misma línea, Caballero resaltó que hay costumbres culturales que se deben cambiar, ya que el misionero está muy acostumbrado a los abrazos y habrá que adoptar el hábito del distanciamiento. En este punto expresó que “el distanciamiento social va a costar mucho por las edades de los chicos y por una cuestión cultural”.

“Lo que nos interesa como docentes y como organización sindical, es saber de donde van a salir los fondos para la implementación de todos los protocolos”, comentó Caballero. Y añadió que “hay algunos protocolos que indican hasta cabinas sanitizantes”.

Además, el secretario de UDPM mencionó que habrá que contratar docentes que realicen suplencias ya que en la provincia hay muchos que son adultos mayores y que deberían quedarse en sus domicilios por ser personas de riesgo.

Ante la incertidumbre de los padres y de los propios alumnos de saber si vuelven o no las clases presenciales luego de las vacaciones de invierno, Caballero fue claro e indicó que “no lo creo, no por ser pesimista, pero no creo porque conozco lo que pasa en nuestras escuelas y veo que no hay buen ánimo e intenciones por parte de los padres en volver a enviar a las escuelas a sus hijos, y tampoco de parte de los docentes, lo veo complejo”.

Por último habló de la idea de que el retorno sea como se plantea desde las autoridades educativas, un mix entre clases virtuales y clases presenciales. “No estamos en contra de la virtualidad, es lo que nos está permitiendo materializar lo que normalmente ocurre en las aulas, pero hacer las dos cosas cosas en simultáneo es complejo”, remarcó el docente, al ejemplificar que un educador tendría que pasar en la escuela sus horas de trabajo, con el grupo de alumnos que asistan, y luego trabajar más horas con el otro grupo que está en sus casas.

AR