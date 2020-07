Coronavirus en Brasil: el viceintendente de Foz tiene Covid-19 y la ciudad está llegando a los 1200 casos

El viceintendente de Foz de Iguazú Nilton Bobato, recibió un diagnóstico positivo de Covid-19 y se encuentra en aislamiento en su hogar. Por otra parte, la Vigilancia Epidemiológica de Foz confirmó este sábado 4 de julio, que sumaron un total 1.174 casos de la enfermedad, de los cuales 13 han fallecido. En tanto que el 94,29% de las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas.

El jueves el viceintendente de Foz do Iguazú Nilton Bobato presentó síntomas leves de la enfermedad, por esa razón el viernes se realizó el exámen de Covid-19 en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck, y resultó el diagnóstico positivo.

El funcionario aseguró en las redes que se encuentra bien y permanecerá aislado en su hogar con su familia durante los próximos 12 días, «a las personas que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, con síntomas ligeros y monitoreado».

Además comentó que «es impresionante cómo los síntomas dan signos claros de la enfermedad. No lo descuiden nunca. En mi caso, fueron dolor de cabeza fuerte, falta de aire y sensación febril. se preguntarán cómo me agarró el virus si me cuido tanto. Nunca dejé de usar máscara, higienizo mis manos tantas veces como sean necesarias, y no comparto ni mi birome».

Y expresó que tal vez pudo haber contraído el virus en una de las reuniones o actividades, «tal vez el problema esté en las tantas reuniones que tuvimos que hacer, o lugares que tuvimos que visitar para la gestión. Al menos cuatro personas que resultaron positivos esta semana, antes de los resultados, tuvieron algún contacto conmigo. En algún momento me debo haber descuidado y este es el precio. Pero me cuidaré estos días y confío en que todo estará bien».

En la ciudad de Foz

Por otra parte, la Vigilancia Epidemiológica de Foz de Iguazú confirmó que el sábado 4 de julio, hubo 54 casos nuevos positivos de Covid-19, sumando un total de 1.174 casos de la enfermedad.

Del total, 729 ya están recuperados, 392 están aislados en su hogar, 40 personas están hospitalizadas y 13 han fallecido.

En tanto que el 94,29% de las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas.

De los 54 casos nuevos, 32 son mujeres y 22 son hombres de edades comprendidas entre 4 y 86 años. Todos están aislados en sus casas porque tienen síntomas leves de la enfermedad.

La vigilancia epidemiológica monitorea todos los casos confirmados, así como los contactos cercanos con los pacientes, para prevenir la propagación de la enfermedad.

