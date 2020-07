Santa Fe: un hombre mordió a su novia y le arrancó una oreja

La víctima fue operada de urgencia y sigue internada. «Le causó una deformación permanente», sostuvo el fiscal. El agresor ya tenía una condena por cortar un dedo.

«En este momento no puedo hablar, me encuentro muy angustiada y no puedo dejar de llorar», fueron las únicas palabras de la víctima ante la Justicia, y esto fue determinante a la hora de decidir el pedido de prisión preventiva para el imputado.