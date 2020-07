Hoy y mañana hay dos funciones gratis del autocine en Posadas del IMAX del Conocimiento: ingresá a la nota y conocé los horarios

El regreso de un formato clásico. Este sábado y domingo vuelve el autocine a Posadas. Será la tercera edición de esta modalidad para ver películas en Posadas. Está organizado por el Imax del Parque del Conocimiento.

Giovana Bonetto – Radio Libertad

Cabe mencionar que para asistir es necesario sacar un boleto, los cuales se agotaron.

Bajo protocolo y con cuidados para evitar contagios de Covid-19, el autocine regresa a la Capital provincial. Claudia Gauto, presidenta del Parque del Conocimiento adelantó que están esperando la aprobación del protocolo por parte de las autoridades para poder anunciar la grilla.



Horario de ingreso para hoy y mañana: 18 horas

Película: Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw

La entrada será libre y gratuita, habrá capacidad para 100 vehículos en el predio del Parque del Conocimiento. La función comenzaría a las 19, pero el lugar se estará habilitado desde las 18 horas para el ingreso de los vehículos. Gauto indicó que podrán acceder cuatro personas por auto si son del grupo familiar y 3 si no lo son del grupo conviviente. Asimismo dijo que no habrá servicios gastronómicos como años anteriores.

Además, la presidenta del Parque del Conocimiento manifestó que las funciones serían los primeros 3 fines de semanas de julio. Cabe mencionar que todavía resta la firma del municipio para habilitar la actividad.

“La entrada es no paga, el boleto se va gestionar a través de la plataforma del Imax, de la misma manera que sacas un ticket comercial, sacas un ticket no pago, si no tienes el ticket no vayas, porque no tendrás acceso”, anunció

Gauto explicó “todo es con turno, el acceso es gratuito, pero no será libre tendrás que tener el ticker, ahí se registra el número de patente del vehículo y el documentos de los que están adentros”, comentó.

Para finalizar, Claudia Gauto recordó que será obligatorio el uso de la aplicación Misiones Digital, que permitirá circular hasta el parque del Conocimiento.