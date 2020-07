Comerciantes  y empresarios de Iguazú elevarán pedido a la provincia sobre las altos intereses que reciben por el consumo de energía eléctrica

A pesar de la difícil situación económica que atraviesa la ciudad de las cataratas, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de Puerto Iguazú, Joaquín Barreto señaló que son muy pocas las empresas que han podido acceder al ATP y que la otra semana presentarán un pedido al Gobierno Provincial en relación al cobro de la empresas proveedora de energía eléctrica, que aunque no pueden cortar el servicio en este contexto de pandemia, incluyen intereses excesivamente altos que se acumulan y perjudican aún más a los comercios.

Joaquín Barreto. Radio Libertad

Joaquin Barreto, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Comercio Exterior y Afines de Puerto Iguazú, precisó que tras el anuncio de la posible apertura del parque para los habitantes de la ciudad de las cataratas o los misioneros en general, es una buena iniciativas social, más su impacto sería mínimo en la reactivación comercial.

«No va influir ni positiva, ni negativamente porque la apertura como se está hablando para la gente de Iguazú no va a tener injerencia en el comercio, pero quizá la apertura para todos los misioneros que es la otra posibilidad que se está hablando, por allí podríamos tener un impacto positivo».

Señaló que esta medida es positiva desde el punto de vista social, «se habla de 200 personas que podrán ingresar sábado y domingo, pero no va a tener ningún tipo de influencia en el punto de vista comercial».

Día del Padre

El titular de la cámara señaló que la caída de las ventas por el Día del Padre fue de 50% respecto al 2019, pero afirmó que hubo un repunte respecto a los días previos. «Los comerciantes se habían preparado con una expectativa mayor, pero no imaginamos que sería una caída de ese tipo», lamentó.

Añadió que han notado que mucha gente se está retirando de Iguazú y regresando a sus ciudades de origen. «Muchos comerciantes de otras provincias que vinieron a establecerse de Iguazú, no solo cierran sus comercios, sino que están regresando a sus localidades debido a la difícil situación económica. Tenemos muchas rescinciones de contratos de vivienda por este tipo. Un conocido me indicó que alrededor de 5mil personas se habían regresado de Iguazú a su provincia de origen».

Barreto explicó que la situación se hace cada vez más compleja, sin embargo indicó que el rubro gastronómico, especialmente el orientado a gente de fronteras y turistas, mantienen sus puertas cerradas para seguir recibiendo la ayuda del Estado. «Muchos no pudimos acceder a la ATP o a créditos tasa cero y seguimos en la misma situación con el pago de servicios de energía, si bien no te pueden cortar, pero los intereses son casi lo mismo que el consumo. Ayer miraba una factura que traía 3700 pesos de intereses por no pago y yo no termino de entender esa situación».

Afirmó que desde la cámara de Comercio harán una presentación al Gobierno Provincial pidiendo la revisión de la facturación de Emsa y de los ingresos brutos. «La situación de Iguazú es distinta al de las otras provincias (…) dentro de la provincia integramos la Confederación Económica de Misiones y hemos invitados a todos los directores para que nos acompañen con la firma de nota para hacer un reclamo conjunto porque el tema de la luz y las retenciones adelantadas de ingresos brutos es algo que afecta a todos los sectores de la ciudad”.

En relación con las vacaciones de invierno señaló que las expectativas son nulas o mínimas. “La realidad es que todos los atractivos siguen cerrados, los hoteles y restaurantes, pero si piensan abrir el turismo para misionero tendrán que abrir el hospedaje”, recordó.

