“Simplemente queremos mejorar el fútbol de salón”, apuntó Sandro Antiveros, misionero campeón con la selección argentina 

Luego de que la Confederación Argentina de Fútbol de Salón haya informado a través de una resolución expulsar del circuito nacional al ex director técnico campeón con la camiseta albiceleste, los jugadores salieron a respaldar al DT. “No solamente le faltan el respeto a él, sino a todos los jugadores que estuvieron en el proceso”, apuntó el misionero, Sandro Antiveros.

Sandro Antiveros. Misiones Online

Ariel Avveduto, ex Director Técnico de la Selección Argentina, que logró el último mundial en Misiones fue declarado persona no grata y además fue expulsado del circuito de la CAFS. Rápidamente, el misionero, Antiveros lo defendió y señaló que la confederación debe “replantearse la situación”

“Es una sorpresa para todos esta decisión, la verdad que nos hace un daño terrible a todos los que amamos y practicamos este deporte, él siendo campeón del mundo y lo designen como una persona no grata es muy grave”, sostuvo el misionero, quien convirtió el primer gol en la final histórica ante Brasil en Montecarlo.

“No solamente le faltan el respeto a él, sino a todos los que creemos en un proyecto y nosotros lo único que queríamos era un bien común para nuestro deporte. No se tenía que tomar esta decisión así”, señaló

Antiveros sostuvo que la consagración de la selección en la tierra colorada es un gran mérito del trabajo del DT y de su cuerpo técnico. “Ariel y su grupo de trabajo tienen el 80% de mérito en la consagración, ellos nos han hecho creer en un sistema de juego y que luego pudimos trasladarlo dentro de la cancha«, añadió

“Ariel es el mejor técnico que he tenido, el saca lo mejor de uno. Es el único entrenador que no le pude sacar un segundo de entrenamiento, siempre mantuvo al 100, estoy muy agradecido de por vida con él, no solo en lo deportivo, sino en lo personal”, destacó el misionero.

En tanto al reclamo que han presentado a la confederación, el misionero dijo que “simplemente queríamos una mejora para los que vendrán, para nada queríamos sacar un beneficio de esto. Queremos mejores torneos, mejorar las condiciones al llegar a la Selección Argentina y poder tener una participación más dentro de la CAFS, solamente poder tener un diálogo, nada personal”, apuntó Sandro.

También Sandro fue consultado por las declaraciones del entrenador, quien había manifestado que «en el mundial ningún dirigente acompañó a la selección durante el torneo». El oriundo de Dos de Mayo fue contundente y mencionó que “si él lo dijo es verdad”, agregó.

“La relación con Pedro Bonnettini​ siempre fue buena, pero lastimosamente él tiene una manera de ver y creer que nosotros no estamos de acuerdo. Simplemente queremos mejorar y que el fútbol de salón sea mejor para todos y más que nada cuando un jugador llegue a la selección se sienta a gusto”, comentó Antiveros.

“El daño ya está hecho, creo que deben rever la situación y retractarse de la decisión, es un daño muy grande para el fútbol de salón”, concluyó el misionero campeón del mundo.