Los Runners pretenden correr fuera de la costanera de Posadas y quieren la habilitación para realizar el Trail Running 

Cada vez son más los que se animan a practicar la actividad y ahora pretenden salir a realizar recorridas por descampados, con trillas y senderos. En las últimas horas han elaborado un protocolo y presentarán a la Municipalidad de Posadas para habilitar la actividad, fuera de la Costanera de la Capital provincial. Los lugares mencionador por los amantes de la actividad son; circuito zona Cepard y circuito zona vías del tren en el acceso sur.

Las personas que practican la actividad de Trail Running en forma individual, dentro de la Ciudad de Posadas, corren con la ventaja, que por su naturaleza misma, a diferencia de los entrenamientos de calle, en sus recorridos mayormente no hay aglomeraciones de personas y se realizan en lugares descampados, con trillas y senderos, en caminos vecinales, en cerros, sobre la ruta o cualquier lugar donde haya cuestas y bajadas de tierra.

Según mencionaron, el horario propuesto, por el tipo de entrenamiento de Trail Running sería de 6 am hasta las 16 horas. Los recorridos se realizarán los sábados, domingos y los días feriados, con protección sanitaria, respetando las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio.

Asimismo, el grupo denominado Running Camp Misiones explica que recientemente el Centro de Control de Enfermedades de EEUU elaboró una guía con la evidencia científica emergente sobre la transmisión del coronavirus, que confirma que los riesgos de contagio son mucho mayores en espacios cerrados que abiertos. Los científicos de este organismo confirman la dicotomía que existe entre lugares cerrados y abiertos a la hora de transmitir el virus: el riesgo es muy bajo en las actividades al aire libre pero muy alto de reuniones en espacios cerrados, como oficinas, lugares para servicios religiosos, cines o teatros.

En el de Centro de Control de Enfermedades, analizaron las situaciones de vida en común más habituales y su riesgo potencial de transmisión, en el que la dicotomía interior/exterior, la ventilación del espacio de transmisión, la densidad total de personas en un mismo lugar y la duración de la exposición al virus, son las principales variables por analizar.

1.-Sugerencia 1: 9km: Zona Aeropuerto de Posadas

2.-Sugerencia 2: Vías del Tren: 14 Km

3.-Sugerencia 3: Bypass Arco Garita: 12.6 Km

4.-Sugerencia 4: Acceso Oeste. 8 Km

DÍAS Y HORARIOS:

HORARIOS: de 6 a 16 horas

DÍAS: SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

PARA LLEGAR AL LUGAR DE INICIO:

1.- Lavarse las manos antes de salir a realizar deporte, con agua y jabón o alcohol en gel y aplicarse repelente para mosquitos

2.- La actividad se desarrollará dentro del municipio donde resida el corredor.

3.- Se prohíbe el uso de transporte público para arribar al lugar de entrenamiento.

4.- En caso de trasladarse en vehículos particulares, dentro del auto no podrán viajar más de dos personas.

5.- Ni bien se arriba al lugar de inicio, se debe comenzar la actividad evitando reuniones o aglomeraciones.

GENERALIDADES:

1.- Mantener la distancia social durante todo el recorrido de 2 metros laterales y 15 metros lineales.

2.- Los entrenamientos no deben durar más del horario estipulado y deberá ser individual y no grupal.

3.- Cada corredor deberá portar su propia indumentaria, hidratación, botiquín y accesorios sin poder compartirlos.

4.- Se recomienda llevar alcohol en gel para desinfectar las manos de manera seguida.

5.- Evitar durante la actividad tocarse el rostro y elementos con los cuales se pueda encontrar en el camino.

6.- Cada corredor deberá usar obligatoriamente, en todo momento, barbijo o tapa boca, durante todo el inicio de la actividad, desde la llegada al lugar, hasta la salida del mismo, pudiendo destaparme la nariz para poder correr.

7.-Se deberá correr en sentido contrario a la circulación.

8.- No estará permitida la concentración previa o al final del entrenamiento de Trail Runnnig.

9.- Las elongaciones pre y post entrenamientos se realizarán en el domicilio de cada corredor

10.- Está prohibido salivar en los espacios públicos, asegurarse de toser o estornudar siempre con el tapaboca colocado y/o en el pliegue del codo.

AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD:

1.- Se debe emprender el regreso a su domicilio inmediatamente terminada la actividad.

2.- Cambiar el barbijo o tapabocas húmedo por uno seco, según las recomendaciones de los organismos de Salud.

3.- Los corredores deben desinfectarse las manos de manera inmediata.

4.- Quitarse el calzado antes de ingresar al domicilio y dirigirse directamente a darse una ducha, depositando toda la ropa usada para su lavado.