El ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, afirmó que no existe fecha para el regreso a la presencialidad y que se están definiendo las condiciones de asistencia y permanencia en las aulas

La educación general es obligatoria en el país, el regreso a la presencialidad en las aulas será escalonado y la asistencia será de manera alternada, por grupo; la fecha precisa de regreso a la escuela será decisión del Gobernador Oscar Herrera Ahuad y atada a la situación epidemiológica en la jurisdicción, son algunas de las principales definiciones que brindó en la mañana de este viernes el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff.

El funcionario se refirió en iguales términos en diferentes medios radiales de la capital provincial, consultado sobre el “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores” aprobado este jueves por el Consejo Federal de Educación en reunión virtual, modalidad que este órgano utiliza desde que Argentina decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el pasado 20 de marzo.

La normativa establece las condiciones generales mínimas que los distritos deberán cumplir para el retorno a las clases presenciales, las que deberán adecuarse a las condiciones de cada jurisdicción, según las condiciones epidemiológicos particulares y de manera conjunta con los organismos sanitarios.

Junto con Misiones, San Juan y Catamarca son las provincias cuyas condiciones sanitarias permitirían un controlado regreso, a partir del segundo semestre que en los niveles primario y secundario comenzaría luego del receso invernal previsto para el período contemplado entre el 11 de julio y la semana del 24 del mismo mes, con variaciones en época de “normalidad” pero aún sin definiciones en este nuevo y excepcional período en la historia educativa nacional.

Nueva modalidad de asistencia y grupos “burbuja”

Así como subrayó la obligatoriedad de la asistencia a la escuela en el sistema educativo argentino, Sedoff también insistió en que “se están creando las condiciones necesarias para que las familias se sientan seguras al enviar a sus hijos a las escuelas”. Y en este sentido mencionó que se están realizando trabajos para adecuar la infraestructura, debido a que las aulas fueron construidas para un sistema absolutamente distinto. También se realiza una importante inversión en materia de material y elementos de higiene y para cubrir la faltante de personal de maestranza, dijo que están pautando con los Municipios una modalidad de cooperación en la que aporte trabajadores que desempeñen esas funciones, hoy deficitarias en el ámbito escolar.

En cuanto a la organización áulica, dijo el ministro que se analiza un sistema “burbuja” en el cual los alumnos estén agrupados de a tres o cuatro y distanciados de los demás grupos y de esa manera, si surgiera un caso sospechoso de coronavirus, se procede a aislar solamente al grupo burbuja y no a toda el aula.

Aclaró que no son medidas cerradas, sino solo aspectos que se están analizando y definiendo; igual que la asistencia con sistema de alternancia que implicaría la presencia en el aula días de por medio, dando prioridad a los grupos de los primeros y de los últimos años de cada nivel educativo. De esta manera, un grupo asistiría lunes, miércoles y viernes; el otro grupo los martes y jueves; y a la semana siguiente rotarían.

En este punto, Sedoff admitió que podrían existir familias que “no se sientan seguras de enviar a sus hijos a las escuelas” y prometió que se analizarán “caso por caso porque “así como hay docentes que no están en condiciones de concurrir debido a enfermedades de base que se lo impiden, también hay niños o adolescentes que estarán impedidos por iguales razones”.

Ante la complejidad que plante al regreso a las aulas, Sedoff afirmó que “aunque pareciera ser que vamos a volver el lunes y ya está todo; no es tan sencillo. Hasta ahora, hay diferentes opciones; pensamos en un sistema mixto, en el que afortunadamente ya veníamos trabajando desde hace cinco años y se tomó como ejemplo y modelo para el país y el mundo”.

Reiteró el ministro que no existe una fecha probable de inicio, pero que no se piensa en una extensión del ciclo escolar. “Todavía no tenemos una fecha, eso va a ser una decisión del Gobernador con el equipo de trabajo de salud e higiene, cuando le parezca que estén las condiciones para que todos regresemos con la mayor seguridad. El problema de dar una fecha es que genera expectativas y la ansiedad. Está comenzando al frío y es un factor negativo; tenemos que ver cómo avanza el sistema epidemiológico.”

Finalmente planteó que no se debe olvidar que “la situación en la que estamos es inédita para toda la sociedad y obviamente para la escuela que por primera vez en la historia, el 90 por ciento de la educación del mundo pasó a ser virtual; por eso el regreso también es inédito; así que esta excepcionalidad también amerita que las estrategias de regreso les dé seguridad no solamente a los docentes y a los estudiantes en las escuelas sino también a las familias”.

Sedoff concluyó: “Todos queremos que las escuelas estén exitosa abiertas y los chicos estén adentro; pero los escenarios epidemiológicos son muy dinámicos y van cambiando día a día, afortunadamente en nuestra provincia hubo una política de salud muy exitosa… No obstante eso, tenemos que esperar que pase el frío. Cuando estemos en condiciones, volveremos”.

Buscando a los “desertores”

El ministro también se refirió a la condición de los alumnos que no mostraron mucho interés en el trabajo virtual con sus profesores y se alejaron del sistema educativo. “Estamos buscando a los ausentes, es posible y lo estamos haciendo. Nuestro compromiso es que ningún estudiante abandone la escuela y hay que ser realistas, en el caso de aquellos chicos que están tecleando en la continuidad educativa, este período de aislamiento no fue lo mejor que le pudo pasar. Estamos trabajando con los mismos compañeros, tenemos más de 5.300 chicos que fueron identificados y tienen problemas de continuidad. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que cuando regresemos estemos todos los que estábamos en marzo, al menos”.

