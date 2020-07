La presentación fue realizada por autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado ante la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Oberá, a cargo de la Dra. Miriam Zilke, tras tomar conocimiento sobre un supuesto evento de apuestas de juego de azar ilegal, en la modalidad póker, que debía realizarse el sábado (27 de junio) en la Capital del Monte. Fue identificado como “Easy PPPoker – Gran torneo MTT – Mesas abiertas las 24 horas”, pero en esta Sociedad del Estado no se encontraron registros sobre la autorización relacionada al evento, y se procedió a informar su anomia.

Desde la Subgerencia de Asuntos Legales explicaron que, según los trascendidos, “se podía participar mediante la compra de fichas o créditos contactandose con un número de teléfono que tiene característica (03755) de la Zona Centro de la provincia” y que el evento estaría patrocinado/organizado/respaldado “por una entidad denominada Club de Póker Oberá”.

Con la información reunida los funcionarios del IPLyC SE acudieron a la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Oberá. “Presentamos una denuncia anoticiando a la agente fiscal sobre lo sucedido. Es que de acuerdo a los informes que recibimos de la Subgerencia de Casinos y Juegos Electrónicos, no existe autorización para este evento. Como en la promoción no estaba expresado ningún lugar físico, se presume que iba a desarrollarse en la modalidad on line”, añadieron.

De averiguaciones, se supo que “PPPóker es una aplicación que se descarga de cualquier App Store, de forma gratuita, y es necesario registrarse para poder ingresar al torneo y participar. Al parecer, la compra de crédito y la participación se hace en la App, pero la adquisición de las fichas fue mediante mensajería de WhatsApp a un número con característica (03755), que pertenecería a alguno de los organizadores. Para los pagos, en tanto, utilizan conocidos medios como ´Mercado pago´ y ´Ualá´”, acotaron.

Sugirieron a la Fiscal algunas medidas probatorias a fin que pueda obtener datos y de esta manera identificar a él o los organizadores. “Desde la institución, hicimos la presentación. En caso de confirmarse el evento denunciado se encuadraría dentro del Artículo N° 301 Bis del Código Penal”, recordaron.

Insistieron en que “ésta modalidad no está autorizada por el IPLyC SE, que es la autoridad de aplicación de todo lo que tiene que ver con juegos de azar, y ésta es la conducta que adopta el Instituto al detectar determinadas circunstancias que dejan traslucir un juego ilegal”.

Advirtieron a los usuarios que si tienen sospechas respecto a si un juego, página o evento está o no autorizado, no duden en comunicarse al WhatsApp (3764) 840007, escribir a juegosnoautorizados@loteriademisiones.com.ar, o bien, consultar habilitación en www.loteriademisiones.com.ar.

AR / Cp