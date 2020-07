Viral en las redes: mirá el divertido perro salchicha que parece una vaca

El llamativo can irrumpió en Instagram y se transformó en una sensación por su increíble parecido con los bovinos.

En las redes sociales hay espacio para todo, pero sin dudas, los animales ocupan el primer lugar entre los contenidos favoritos de los usuarios de internet. Es por eso que Moo, se transformó en una sensación de Instagram.

Este inusual perro salchicha posee un extraño pelaje, que combina dos tipos de pelos. Su nombre es Moo, onomatopeya del mugido de la vaca. Y es por su llamativo parecido con los bovinos que recibió su nombre. Este canino símil dálmata tiene residencia en Miami, en el estado yanqui de Florida.

Su dueña, Victoria Hoffman, en una entrevista realizada por el medio británico Daily Mail explicó que «mucha gente que lo ve piensa al principio que está usando un abrigo o pijama, y se sorprenden al descubrir que en realidad es su pelaje natural».

«Nos paran mucho en la calle para que la gente pueda hacerle fotos o preguntar por él. Es realmente un cachorrito muy especial. Es nuestra pequeña estrella», relató su dueña. «Moo tiene muchas reacciones donde quiera que vaya, ya sea en las redes sociales o en la vida cotidiana. La gente ama su pelaje y su personalidad divertida», contó Hoffman.

El particular canino cuenta con una personalidad entrañable y carisma particular, explicó su cuidadora. «Le encanta acumular sus juguetes en un solo lugar, la sandía y las almendras son sus comidas favoritas, y le encanta dormir la siesta boca arriba debajo de la cama», reveló la mujer.

Victoria dijo que incluso en los tiempos oscuros de Covid-19, Moo fue una bendición que alegró a muchos, incluidos ella y su novio: «Mi novio y yo siempre hemos querido un perro salchicha. No creo que hubiéramos tenido un perro si no fuera por el Covid-19 porque no habríamos estado tanto en casa. Es cierto que las bendiciones y la alegría aún pueden salir de tiempos difíciles. Moo ha sido todo eso», confió a Daily Mail.

Fuente: Crónica