“Josecito” recibió ayuda solidaria: le donaron dos sillas de ruedas para que se pueda movilizar

José Cristaldo es un niño de cuatro años, del barrio El Porvenir II de Posadas, en las últimas horas recibió una donación que le comenzará a facilitar la vida. El jovencito padece de mielomeningocele y le es imposible poder caminar por lo que necesitaba con urgencia una silla de rueda para poder movilizarse con más comodidad y así dejar de arrastrarse por el suelo.

“El Mielomeningocele (MMC) se origina en un defecto en el cierre del tubo neural. Al fallar el cierre de los huesos de la columna (vértebras) quedan desprotegidas la médula y las raíces nerviosas alterándose su función, que es llevar las órdenes (impulsos nerviosos) del cerebro al resto del cuerpo. Desde el sitio de la lesión hacia abajo se alteran las sensaciones al tacto, dolor, temperatura y movimiento, ocasionándole trastornos visibles como los de caminar y correr y otros menos evidentes pero igualmente importantes como trastornos al hacer pis y defecar”, describe el Hospital Garrhan en su web oficial.

Al ser una niño de una familia carenciada se le complicaba acceder a una silla de ruedas. Miguel Rios, un voluntario de la capital provincial, se enteró de la situación y decidió difundir su caso por las redes sociales con el fin de poder recibir la donación para Josecito, niño del barrio el Porvenir.

La publicación tuvo tal repercusión que los donantes no tardaron en aparecer, pero para la felicidad del niño, fueron dos personas las que donaron las sillas de ruedas, una terapéutica y una común. “Tengo auto nuevo, voy salir a pasear”, decía el jovencito y los relató Miguel Rios

“Anteriormente había llevado una donación a un chico que necesitaba pañales, se ve que la gente vió la población que escribí y cuando volví, me escribieron al privado de Instagram y me contaban que el nene necesitaba una silla de rueda, que la familia era de bajos recursos”, contó Miguel Rios, al respecto de cómo conoció a la familia y al nene.

“La noche del miércoles decidí escribir el caso y ni me imaginé la repercusión que iba tener. Me escribió gente de todos lados, pero se complicaba la logística por la pandemia y justo me escribió un muchacho de Candelaria y una chica de Villa Cabello”, relató Miguel. Asimismo, contó que a ambas sillas le faltaban detalles, pero que rápidamente fue solucionado y que además el nene recibió dos módulos de mercadería por parte de una donación.

Miguel Rios es un posadeño, criado en el barrio de Villa Cabello y muchas veces es el intermediario entre el donador y el damnificado. En su cuenta de instagram se puede observar publicaciones de distintas donaciones que ha realizado a lo largo de todo este tiempo y no lo hace para “tener fama”, sino para que la población siga donando y cada vez haya menos necesitados. Además, Migue es voluntario en Techo, voluntario del Banco de Sangre y voluntario del refugio de animales.

Al respecto de José y de su familia, Miguel contó que son tres los que viven en la vivienda del Barrio el Porvenir dos; la mamá y la abuela, que es una mujer adulta. “Él tiene varias operaciones en las piernas, en la columna tiene Mielomeningocele y cuando va a Kinesiología se le complicaba mucho trasladarlo a la familia”, contó

“Cuando llegamos con las sillas de ruedas fue impresionante, la abuela se emocionó mucho, me decían que él está un poco grandecito y cada vez se le complicaba más poder llevarlo hasta el Hospital, ahora con la silla de rueda se le va facilitar ir todos los jueves a atenderse”, dijo Miguel.



“Mi auto nuevo, mi auto nuevo, voy a salir a pasear”, recordó oír decir al niño.

Sobre las sillas de ruedas, Ríos comentó que dos fueron las donaciones; una silla es terapéutica, le sirve para comer porque tiene una mesita y el donador fue Maira Vergara Fernando del barrio Villa Cabello.

La otra silla vino desde Candelaria, es una silla de ruedas común y, le servirá para trasladarse cómodamente cuando tenga que ir al hospital. El donador de la silla fue Fernando Barreto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Migue R. Rios 🍀 (@migue_c_r) el 1 Jul, 2020 a las 6:50 PDT

“Ambas sillas le va facilitar la vida a Josecito y su familia, estoy muy contento por la donación de la gente”, concluyó Miguel, mientras preparaba una bolsa de pañales para entregar a un joven del barrio A4 de Posadas.

AR