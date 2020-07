Confirman 12 nuevas muertes por coronavirus y las víctimas fatales del país ascienden a 1363

El Ministerio de Salud informó este jueves 12 nuevas muertes por coronavirus en la Argentina y suman 1363 las víctimas fatales del país. El total de infectados asciende a 67.197, de los cuales 24.186 lograron recuperarse.

En las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) del país hay 594 pacientes internados con COVID-19. La ocupación general de las camas críticas en todo el territorio es del 50,6% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires, del 55,9%.

La nuevas víctimas fatales del país son seis hombres, cinco de 90, 53, 54, 59 y 68 años, de la provincia de Buenos Aires y uno, de 77 años, de Chaco. Y seis mujeres, cuatro de 101, 83, 94 y 88 años, de la provincia de Buenos Aires y dos, de 64 y 57 años, de la Ciudad de Buenos Aires.

Este miércoles se conocieron 2667 nuevos casos de coronavirus, de los cuales, 1671 se concentran en la provincia de Buenos Aires; 841 en la Ciudad y 60 en Chaco. Así, el territorio bonaerense es el área con mayor número de infectados (33.310 totales), seguido por la capital del país (27.944) y Chaco (2091).

Catamarca sigue siendo el único distrito sin casos positivos desde el comienzo de la pandemia. Mientras que San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego llevan 14 días sin registrar nuevos contagios.

La secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti alertó a la población sobre nuevos brotes por conglomerados en provincias en las cuales la situación epidemiológica venía evolucionando. «Este miércoles solo siete provincias no confirmaron casos. 17 de las 23 informaron infectados. Esto muestra que hay brotes por conglomerados en varios departamentos, siempre a partir de una migración interna», detalló la funcionaria.

En este sentido, contó que desde la cartera de Salud están en contacto constante con los responsables de cada jurisdicción y que se está trabajando en la identificación precoz y el aislamiento, lo que hace que las posibilidades del control oportuno sean altas.

Según el último informe vespertino, además de en AMBA y Chaco, hubo casos positivos en Jujuy (17), Río Negro (13), Neuquén (12), Córdoba (11), Entre Ríos (9), Tucumán (8), Chubut (8), Mendoza (7), Formosa (4), Salta (2), Corrientes (1), La Rioja (1), Santa Fe (1) y Santiago del Estero (1).

Respecto al total de los contagios, solo el 1,6% son importados, el 35,9% son contactos estrechos de casos confirmados,y el 45,4% son producto de la circulación comunitaria.

El miércoles se hicieron 9200 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 372.108 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Al momento, se descartaron 241.576 casos sospechosos.

Vizzotti también contó que este miércoles se realizaron 389 test serológicos (los que detectan anticuerpos) en la estación de Retiro, de los cuales solo uno dio positivo. La semana pasada, se habían hecho 467 en Constitución, y hubo 14 que tenían anticuerpos para COVID-19.

Estas pruebas, que sirven para medir la prevalencia del virus en la población, en el primer corte, que se realizó en Constitución y Once, de 2615 test, obtuvo 10 positivos, lo que representa el 0,38% de positividad. En lo que va del segundo, de 856 test, 15 dieron positivo, que se traduce en una positividad del 1,5%, y todavía falta realizar la acción en la estación de Once.

«Tenemos 4.6 veces más positividad que en abril», destacó la integrante de la cartera de Salud. Y remarcó en la importancia de continuar realizando estos estudios en los puntos donde hay alta circulación de personas.

DL / Tn