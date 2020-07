Afirman que los precios de los alimentos inevitablemente van a seguir subiendo

A pesar de las medidas dadas por el Gobierno Nacional sobre la extensión de los precios máximos por 60 días más, Carlos Maria Beigbeder, integrante de la Cámara de Comercio e Industria sostuvo que por la Ley de la oferta y la demanda y debido a las altas tasas inflacionarias y devaluación del peso es inevitable el alza de los precios. Frente a las denuncias de que muchos comerciantes optan por esconder la mercadería dijo: «Podés acopiar un poco, pero tu negocio vive de vender la mercadería y no de guardarla, aquel que dice que los comerciantes ocultan los productos, no tiene ni idea de cómo se maneja un negocio».

En diálogo con Misiones Online, el integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas y empresario, Carlos María Beigbeder explicó que el clima económico que vive el país hace que los precios tengan que incrementarse, esto a pesar de las normativas de las autoridades sobre los precios máximos y cuidados, que según explicó afectan a los comerciantes.

Recordó que el dólar subió desde marzo hasta ahora entre un 30% y 40% y el no oficial o el blue subió cerca del 100% y esto ocasiona que los precios de los bienes durables y de consumo masivo empiecen a subir. «Todavía no cesó el aumento de precios, esto va a seguir unos meses más porque tenemos niveles de inflación muy alto y vamos a tener niveles de inflación mucho más altos. Están tapando la realidad y en muchos casos la gente como no está saliendo a consumir por la pandemia, eso hace que no se esté notando a líneas generales, pero sí están subiendo los precios».

Para Beigbeder se terminó este acuerdo con el Gobierno de los precios cuidados, pero precisó que «el Gobierno Nacional salió a pedirle a los fabricantes de alimentos que produzcan por Ley el máximo de su capacidad y en muchos casos si deben perder plata eso no es importante y los obliga a estar en el programa de precios máximos y/o precios cuidados y eso lo que va a terminar haciendo es generar un desabastecimiento», afirmó.

Sobre este punto, dio como ejemplo que es como una persona que gasta para ir a trabajar unos 50 mil pesos en colectivo y gana apenas 40 mil pesos, es decir trabaja a pérdida y no es rentable. «En este país y en cualquier otro país trabajás para ganar plata, lo que va a terminar sucediendo cuando no nos dejen aumentar es generar un desabastecimiento (…) Ya hemos visto estos procesos y no han funcionado. Los precios se rigen bajo la ley de la oferta y la demanda, no es rentable para una industria y van a terminar de dejar de fabricar y no irán por ese camino, porque sino dejarán a un montón de empleados sin trabajo«.

Agregó que el Banco Central no dispone de dólares y como no los tiene «no puede gastarlo importando bienes que vienen de afuera. Es decir, si vos antes gastabas importando una botella de Whisky que venía de escocia hoy vas a tomar el nacional porque no hay dólares para pagar eso«.

Indicó que en líneas generales como el Estado no tiene los dólares para pagar los contenedores, estos van a quedar, en la medida de las posibilidades del Banco Central, afuera del territorio nacional en el puerto hasta que puedan empezar a incorporarlos, pero eso también va a generar escasez y van a empezar a incrementarse los precios porque hay más demanda que oferta.

El caso de las bebidas

Señaló que en Misiones, la presión tributaria adicional genera mayor desabastecimiento porque «es más difícil venderle a Misiones que a las provincias. En este momento particular es probable que como Buenos Aires está cerrado a la libre movilidad de la gente puede que las empresas miren para el costado y envíen también productos, pero puede llegar a suceder que entre elegir a una provincia que no les cobre los impuestos y no le rompa la paciencia al industrial, puede que elijan otra«, afirmó.

Beigbeder agregó que hay un problema de hiperinflación y que «estaremos muy complicados y en la medida de lo posible debemos evitar ciertos gastos innecesarios que puede ser motivo de las penurias que no vale la pena sufrir».

Según conoció Misiones Online, muchos distribuidores de cervezas y bebidas alcohólicas mantuvieron los precios en vista de la baja demanda que existe en la capital del país por las restricciones debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, en ese sentido Beigbeder explicó que podría ser una bomba de tiempo. «No sé en qué termina, pero lo que sí sabemos es la emisión monetaria que se generó en estos últimos meses y es monstruosa. Las empresas privadas que son las que generan el dinero para pagar los planes y el salario de los políticos se cortaron porque estuvimos cerrados y se suple esta falta de trabajo con emisión monetaria, pero si fuera así de sencillo todos los países emitirían dinero y no pasa nada, pero debe haber un equilibrio entre lo que se emite, se gasta y lo que puede circular y lo que hemos visto es la devaluación constante de nuestra moneda».

Frente a las denuncias en redes sobre comerciantes que guardan sus productos, el integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas explicó que los comerciantes pueden cuidar su capital, pero que deben vender porque se te pone vieja la mercadería. «Podés acopiar un poco, pero tu negocio vive de vender la mercadería y no de guardarla, aquel que dice que los comerciantes ocultan los productos, no tiene ni idea de cómo se maneja un negocio y vos no podés en cierta manera decir cierro la empresa y vemos qué pasa en los próximos meses, porque debes pagarle a tus proveedores. Los sueldo, pero la gente habla sin saber«.

Recalcó que el mercado se va a ocupar de sincerar los precios. «En muchos casos es mejor pagar y tener que no pagar pero no tener. El mercado se va ir sincerando solo porque funciona así. La única manera es que hayan más productos de lo que la gente necesita y allí caen los precios, pero cuando el mercado está muy justo, los precios tienden a subir y ni hablar si el dólar se devalúa».

SPM