Vivar anunció la extensión de la moratoria, liquidación online de los impuestos a los sellos y aspira en breve a generar un código QR “para pagar todos los tributos provinciales”

Rodrigo Vivar, ex director General de Rentas y ahora máxima autoridad de la Agencia Tributaria Misionera calificó como día histórico el cambio de nombre del organismo después de 65 años y aseguró que “pagar el tributo en Misiones es más que una renta, es el esfuerzo que va a la salud y nosotros como equipo, lo vamos a transformar en salud, educación, obras y comunicación”.

El titular de la flamante Agencia Tributaria Misionera, Rodrigo Vivar, consideró en el acto de presentación en sociedad como “un día histórico para esta institución, porque van 65 años de llamarnos Dirección General de Rentas y hoy hemos cambiado a una nueva imagen. Pero no es un lavado de cara, sino que es un serio proyecto de humanización de la recaudación. Gestionar humanizando la recaudación misionera significa gestionar a puertas abiertas, dando respuesta inmediata al contribuyente, focalizar nuestra atención, por eso somos una agencia, porque se trata de una organización que se dedica a solucionar los problemas de los ciudadanos misioneros”.

Ante la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad, el intendente Leonardo Stelatto y el ministro de Hacienda Aldolfo Safrán, Vivar repasó las diferentes respuestas que dieron al sector privado, “cuando en época de incertidumbre nos pedían que no incrementemos los impuestos y las alícuotas y nosotros los escuchamos y no hemos incrementado. Nos pidieron que no gravemos las importaciones y no la hemos gravado. Nos pidieron acompañamiento y hemos lanzado la moratoria y hoy decidimos extenderla que antes era hasta el 30 de noviembre y ahora se podrá incorporar deuda a esta moratoria hasta el 31 de mayo”. Y con el mismo énfasis, el joven funcionario lanzó que “a partir de hoy está operativo la liquidación de sellos online, un proceso que demora cinco minutos”, y “anuncio que próximamente todos los misioneros vamos a poder tributar pagando con un código QR desde el celular”.

En el acto que se desarrolló en el edificio anexo de la calle Colón casi Belgrano de Posadas, Vivar consideró que “no vemos al tributo como una renta, sino como un esfuerzo que hace cada misionero y como equipo de trabajo lo vamos a transformar en salud, educación, obras y comunicación”.

DG