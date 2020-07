Pasaporte sanitario: “La decisión del Gobierno provincial de exigir el certificado negativo de coronavirus tiene que ver con cuidar a todos los misioneros”, reiteró Marcelo Pérez

Personas que intentaban ingresar a Misiones en la tarde de ayer se encontraron con la nueva exigencia del Gobierno provincial de sumar a los requisitos ya existentes un certificado negativo de Covid-19, expedido con 48 horas de antelación.

Marcelo Pérez-Radio República

La medida que fue establecida por ley aprobada en la Cámara de Representantes el pasado jueves y promulgada en las últimas horas por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, donde además de la obligatoriedad del uso de barbijos como modo de protección, suma el pasaporte sanitario como exigencia ineludible.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, en comunicación con Radio República, explicó: “La decisión del Gobierno Provincial de exigir el certificado negativo tiene que ver con cuidar a todos los misioneros. La pandemia involucra a todo el Estado y tenemos que tomar medidas para cuidar a la ciudadanía, ya que los dos últimos casos que dieron positivo fueron personas que migraron de un lugar a otro”.

“Efectivamente ayer muchas personas estaban en viaje cuando se enteraron de la decisión del Gobierno Provincial, de modo que la solución que se brindó fue que se realicen a través de un examen privado. El examen público se realiza cuando se activa un protocolo de sospecha; cuando no lo hay, se hace en privado. Sobre todo, cuando vienen de lugares de nuestro país donde el virus está circulando y por una cuestión epidemiológica tenemos que ponernos en resguardo. Así como nos preocupamos por quienes migran desde Brasil, también nos preocupa las personas que vienen desde distintos puntos donde hay circulación”, continuó en su explicación el funcionario.

Reiteró que la normativa es clara: “Hoy, si no tiene un Covid negativo de 48 horas antes, no puede entrar” y señaló que la cantidad de gente que se juntó ayer en el punto de acceso Centinela se debió a este hecho. “Requirió de la presencia del ministro y el subsecretario de Salud, y ahí se determinó que puedan hacerse un examen privado allí y si les da negativo puedan ingresar a la provincia”, precisó.

Para Pérez, esta decisión que puede parecer poco simpática o extrema, se encuadra dentro del contenido del “último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente de la República, que en su artículo 5 establece que nadie debería circular fuera de su circunscripción, salvo por una cuestión laboral o esencial”. “Nosotros tuvimos que poner en práctica esa medida, porque no obstante esa normativa nacional, en los hechos, existe circulación, al ser inevitable para Misiones que una persona salga de Buenos Aires y venga a la provincia, aunque no debería hacerlo, le exigimos por lo menos un certificado de Covid negativo, además de los otros permisos que exige la provincia”, dijo Pérez.

En el punto de acceso Centinela no existe un puesto dedicado a realizar pruebas de Covid-19, según afirmó. “Entiendo que pagando el costo, pueden hacerlo en cualquier laboratorio privado. Si el laboratorio no tiene gente que pueda ir hasta el límite para tomar la muestra, tendrá que esperar y fue lo que ocurrió ayer”, señaló.

Respecto de los perfiles de quienes intentan ingresar al territorio provincial, el ministro generalizó entre “gente que quedó sin trabajo y tiene parientes acá, gente que tiene trabajo pero que como no tiene actividad, viene a pasar un tiempo acá”, entre otros.

Tanto para estos como para quienes tienen pensado venir a Misiones, Pérez pidió que “lo que tienen que entender todos es que el virus no nace en un lugar, sino que se traslada de un lugar a otro; eso es lo que pasó en el mundo y lo que tenemos que entender todos. Las medidas pueden parecer poco simpáticas a veces, pero son para cuidar al pueblo de Misiones; no queremos que explote el tema como ocurrió en otros lugares del mundo. El que está en viaje hacia Misiones, no debería estar viniendo”.

Finalmente, dijo que “quienes llegan con certificado negativo, hacen la cuarentena en su domicilio, con toda la gente que allí vive, que también permanecen aislados; si no tiene lugar donde alojarse, con costo a su cargo, el Estado le provee un lugar”.

Los requisitos de ingreso a la provincia son:

-Salvoconducto.

-Domicilio o residencia en Misiones.

-Covid negativo.

-Cuarentena obligatoria.

