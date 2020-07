La actividad económica se recupera en Misiones “porque hay muchos rubros habilitados y las fronteras permanecen cerradas”, consideró Adolfo Safrán

El ministro de Hacienda de Misiones explicó que “durante el mes de mayo, la actividad económica mostró una sensible mejoría, aunque no en los niveles que había mostrado en marzo”, antes de la pandemia y adelantó que “los números de junio serán aún mejores”. Confirmó que el banco Nación se suma a la operatoria de los programas Ahora Misiones.

Adolfo Safrán participó en la mañana de este miércoles del lanzamiento oficial de la Agencia Tributaria de Misiones, a la que valoró “porque se le ha facilitado mucho al contribuyente para liquidar impuestos, para realizar trámites, reclamos, lo cual es una gran ventaja. Evitar el trámite personal y hacerlo mediante una página web, brinda facilidades de realizar todas las transacciones y ayuda a que la Agencia Tributaria pueda recaudar más”.

En ese marco, el ministro de Hacienda misionero aprovechó el contacto con los medios para explicar que, dentro de los programas de incentivo al consumo, “al Ahora Carne, Ahora Misiones y el Ahora Góndola se suma el banco Nación. Los comercios que quieran participar, tienen que ser clientes de ese banco y deben adherirse a través de la página ahora.misiones.gob.ar. Y una vez que el banco procese la solicitud, le enviamos un correo de confirmación para informarles a partir de cuándo pueden comenzar a operar con esas tarjetas”. Y aclaró que “no hay plazo para eso, lo pueden hacer en cualquier momento, lo mismo que con el banco Macro”.

El funcionario de la cartera económica en la provincia, se refirió al proceso de reactivación económica por la que transita la provincia en plena pandemia y recordó que “hoy por hoy podemos contar con los dedos de la mano cuáles son las actividades económicas que no pueden trabajar. Hotelería, transporte escolar, jardines, discotecas y otras actividades que implican aglomeración de personas que naturalmente, por una cuestión sanitaria, tenemos que cuidar. El resto de las actividades pueden trabajar con bastante normalidad, siempre cumpliendo el protocolo sanitario que nos pide Salud Pública”. Y al momento de referirse cómo se refleja esa reactivación en números, Safrán detalló: “En mayo la actividad económica en Misiones había mostrado una sensible mejoría. Si bien no había recuperado los niveles de marzo, mostraba una actividad económica cercana al 90%. Entendemos que junio va a mostrar una mejoría aún mayor porque se han permitido actividades que en mayo no estaban habilitadas”.

También sumó otro factor que favorece la reactivación económica “y es el cierre de las fronteras. Además, todo lo que se ha volcado a la economía del estado Provincial como el Nacional, todo a quedado dentro de la economía provincial, circulando en los comercios misioneros”.

