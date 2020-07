Coronavirus: propietarios de moteles cuestionan que a pesar de estar incluidos en el rubro gastronómico no hayan podido retomar sus actividades

El parate económico de más de 100 días ha afectado a diversos rubros, entre ellos el de moteles. Según Waldemar Madelaire, empresario y referente del sector, los empleados están percibiendo apenas el 50% de sus ingresos, debido a que las empresas no pueden afrontar los costos impositivos.

Waldemar Madelaire, propietario del Park Motel, contó la situación crítica que se vive en el rubro de moteles. En ese sentido, señaló que si bien, muchas de estas empresas pudieron acceder al ATP. No obstante, la ayuda solo alcanza a cubrir el 50% del salario de los trabajadores.

«Hay que tener en cuenta que la ATP cubre el SMV y está alrededor de 17 mil pesos, pero un conserje de un motel gana más de 30, hasta 40 según la antiguedad y ahora cobran la mitad. En mi caso yo no tengo cómo solventar esa diferencia, pero los empleados entienden la situación en la que nos encontramos», señaló.

Precisó que en conversaciones con sus pares del sector, ninguno cobró el aguinaldo. «No hay manera de pagarles. No solo no hay manera de pagarles el otro 50% de su sueldo, sino que no hay manera tampoco de pagar el aguinaldo, seguramente cuando se reabra les deberé».

Cuestionó que se haya permitido la apertura de los bares y restaurantes y a ellos no los han habilitados. «Creíamos que estábamos incluidos en la parte de restaurantes y bares y ahora que se abrieron, tampoco estamos incluidos. No entendemos porque la misma persona con la que uno va a un bar, un restaurante o heladería podría ir a un motel y tiene el mismo nivel de contagio».

Precisó que comercialmente están incluidos en la parte gastronómica. «Toda la parte gremial nuestra es gastronómica».

Madelaire señaló que a diferencia de un bar y un restaurante donde la aglomeración de personas puede elevar el tráfico y la circulación, en el motel no sucede lo mismo y evidenció la necesidad que atraviesan las familias que dependen del rubro.

«Solo en Posadas hay entre 13 y 15 moteles, de 15 trabajadores en promedio. Son 200 personas que viven del trabajo en el motel con sus familias en promedio alcanzan las 1000 personas y este millar vio diezmado sus ingresos. Es injusto ver que un restaurante con 4 o 5 personas en una mesa puedan abrir y que nosotros no».

Precisó que el aporte tributario de los moteles es mayor. «Un restaurante paga en impuestos provinciales en renta 4.5% mientras que nosotros un 11%, casi 3 veces lo que aportan ellos».

El empresario pidió a las autoridades que consideren habilitarlos debido a que cumplen y están al día con todas las exigencias sanitarias solicitadas por la Municipalidad de Posadas. «Nosotros hicimos lo que hicieron todos, un protocolo proponiendo la inclusión de alcohol sanitizante, alfombras sanitizantes, entre otros. Voy a agregarle lo que me pidan. Soy consciente de lo que ofrezco».

Señaló que en Salta, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y San Juan, los moteles ya han abierto sus puertas y no se ha visto un aumento importante de la enfermedad debido a la apertura de estos servicios. «Están cerrados en otras provincias y la propagación del virus no cambiaron. No tiene nada que ver. El mayor nivel de contagio son los supermercados por el contacto que se tienen con los productos».

«Es injusto que estemos cerrados, porque la misma persona con la que usted va al supermercado o al restaurante se va al motel, por eso no entendemos el porqué del cierre».

