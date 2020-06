Pasó varios años en la cárcel por matar a su esposa y a su hijo y ahora atacó ferozmente a otra mujer en Eldorado

Rosa López, la mujer de 36 años que el sábado fue dada de alta luego de casi dos meses de pelear por su vida tras haber sido macheteada por su ex pareja, Oscar V., relató lo que pasó esa noche en el barrio Elena donde ella fue a buscar sus cosas de una casa que compartían.

“Estoy tratando de recuperar, ahora me siento bien pero me sentía muy mal, me sentía en la muerte”, señaló y aseguró que sobrevivió porque se aferró al amor que sintió por parte de su madre y de sus hermanos. “Me sentí valorada y eso me sirvió”, expresó en Norte Misionero.

Rosa recordó cómo fue la noche del ataque, el 3 de mayo pasado y señaló que el atacante le cuestionó porque había estado preso. “Me dijo ‘a vos te gusta mandarme preso’ y me empezó a golpear y yo le dije que espere, que no le hice ninguna denuncia (….) entonces agarró un machete y yo me prendí por el machete pero me pegó una trompada y me tiró contra una esquina y me dio un machetazo en la cabeza”, reveló.

Tras ese golpe, Rosa salió a la calle y el violento la persiguió dándole más machetazos en la cabeza. “Me daba machetazos, machetazos y más machetazos en la cabeza (…) tengo 28 machetazos en la cabeza”, además de los cortes en sus brazos y en manos, en uno de sus muslos. “Yo le gritaba que por favor no me corte más y si no era por un auto capaz que me iba a matar”, cuando él vio a ese auto creyó que era la policía y huyó. “Yo vi las luces y me desmayé”, contó la víctima.

Sobre si irá a declarar a la Justicia dijo de forma contundente que “no quiero hacer eso porque va a complicar a mi familia (…) él amenaza a todos mis hijos, a mi hermanos, a mi madre, a todos y él es gente que puede porque ya estuvo preso 16 años” por un doble homicidio, afirmó. “Me dijo que no le cuesta nada seguir matando gente y yo tengo miedo”, aseveró.

DL / VP Eldorado

Foto y video: Norte Misionero