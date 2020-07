Brasil: al menos cuatro muertos por la “bomba cliclónica” que golpeó a Santa Catarina y Río Grande do Sul, mientras que hubo daños materiales en Paraná

Un fuerte ciclón, con lluvias torrenciales y vientos de más de 100 kilómetros por hora golpearon a Santa Catarina. Según el gobierno estatal, al menos tres personas murieron. También hubo daños materiales en Paraná y Rio Grande do Sul.

Al menos cuatro personas murieron después de la formación de un «ciclón bomba» (o ciclón extratropical) tras el fenómeno que desató este martes en el sur del país. Tres muertes ocurrieron en Santa Catarina, y una cuarta en Rio Grande Sul, debido al fenómeno que causa lluvia torrencial, caída drástica de temperaturas y vientos de más de 120 km / h, según informó la Defensa Civil.

También se registraron voladuras de techos de casas, caídas de árboles y postes y falta de luz. La ocurrencia de tormentas eléctricas en ambos estados no se descarta continúen mañana.

En Santa Catarina, las muertes ocurrieron en Chapecó, Santo Amaro do Imperatriz y Tijucas: las dos últimas ciudades se encuentran en Gran Florianópolis, y la primera está a 556 kilómetros de la capital. Destacamento en Jaraguá do Sul (SC).

Imagen: Divulgación / Defensa Civil

En Chapecó, una mujer de 78 años murió después de ser golpeada por un árbol. En Santo Amaro do Imperatriz, un hombre, cuya edad no se reveló a la prensa, perdió la vida después de ser golpeado por cables de alta tensión. En Tijucas, otro hombre murió después de la caída de una estructura no especificada. En Rio Grande do Sul, un hombre de 53 años murió después de ser enterrado en un deslizamiento de tierra debido al clima.

El caso tuvo lugar en Nova Prata, en la Serra, a última hora de la mañana. Vanderlei Oliveira fue rescatado por los bomberos bajo un revestimiento, pero terminó sin resistirse y murió.

Daños en 35 ciudades de Santa Catarina

Al menos 35 municipios en Santa Catarina reportaron daños debido a la tormenta. Según la Defensa Civil, los vientos alcanzaron los 120 km / h en Morro da Igreja, en el Parque Nacional de São Joaquim, ubicado en la frontera entre los municipios de Bom Jardim da Serra, Orleans y Urubici. Hay carreteras que todavía se bloquean debido a la caída de los árboles. La tormenta dejó a 1,4 millones de consumidores sin electricidad en Carolina del Sur, según Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). Además, el cable de fibra óptica de Oi se rompió, lo que dejó a los clientes sin internet ni teléfono, de acuerdo con la empresa de servicios de energía.

En Rio Grande do Sul, seis ciudades registraron daños, según el último boletín de Defensa Civil publicado a las 5 pm de hoy. En Iraí, en el norte del estado, unas 300 casas fueron desalojadas. En la ciudad, ya se han distribuido más de 3.000 metros cuadrados de lonas y al menos tres personas han resultado heridas al reparar daños en las viviendas. En Barracão, en la misma región, a otras 100 residencias y un hospital municipal también les arrancaron los techos.

En RS, hay una falta de luz hoy en 145 mil casas, según RGE, de este total, 71 mil están en Erechim, en el norte del estado. «Los equipos de RGE están totalmente movilizados para restablecer el suministro en el menor tiempo posible. Sin embargo, la complejidad del daño, la dificultad de acceso en algunos lugares y, principalmente, la continuidad de la lluvia, dificultan el trabajo y evitan que se pronostique información. retorno de energía «, informó la empresa en una nota enviada al diario digital UOL.

El frente frío avanza hacia el sudeste y el medio oeste Climatempo advirtió sobre la formación de un frente frío en el sur del país. Según el instituto, se produce una fuerte caída de la presión atmosférica entre Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. A partir de esta noche, se habría formado el frente frío asociado con el ciclón extratropical, informó el instituto de meteorología. El ciclón debe colocarse sobre el mar, en la costa de Rio Grande do Sul, mientras el aire frío de origen polar avanza hacia el norte de Argentina. A partir de mañana, el frente frío debería avanzar sobre las regiones del sudeste y medio oeste de Brasil y causar lluvias en prácticamente todas las áreas de São Paulo y Mato Grosso.

