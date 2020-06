En Misiones los pacientes recuperados de Coronavirus han sido parte de la donación de plasma sanguineo

Cada vez avanza más el proyecto de Campaña para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de Coronavirus. Días atrás, el Congreso obtuvo dictamen favorable al proyecto de ley. En este marco, Richard Malán, director del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas explicó que es la donación de plasma y como se debe realizar exitosamente.

Richard Malán. Radio República

“La donación de plasma es la donación de una parte de la sangre. La sangre tiene una gran proporción de agua, donde están las proteínas, que básicamente ayudan a diferentes procesos del organismo, estas proteínas tienen una parte que son los anticuerpos que producimos durante toda nuestra vida por la exposición al medio ambiente, a vacunas, bacterias. Los anticuerpos que se quieren obtener son los producidos luego de una infección de covid-19”, explicó el especialista.

Y añadió: “los anticuerpos son las proteínas que nos defiende y producimos ante la exposición a un germen, microorganismo o cualquier sustancia que sea ajena a nuestro cuerpo”, dijo Malán.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó el proyecto de ley para crear la Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país.

Según reveló Malán han notado que “algunos no lo generan, los pacientes más leves no están produciendo este tipos de anticuerpos, pero sí los que tienen un compromiso un poco mayor. Hay reportes que dicen que el 80% no genera, pero todavía no está bien claro qué porcentaje aproximado de los pacientes que padecen coronavirus producen anticuerpos”, mencionó.

Seguidamente, el especialista explicó que la donación debe ser segura tanto para el donante como para el receptor. Hay requisitos que se deben seguir para que la transfusión sea exitosa. Es decir, aquellas personas que tengan patologías previas no podrán donar, en cambio si un paciente, antes de la infección del Covid-19, tenía una vida normal, puede donar tranquilamente. No obstante, también mencionó que el donante no deberá tener enfermedades infecciosas.

“Lo más importante es que todavía no hay datos suficientes para decir que el plasma de convaleciente es una terapia efectiva, todavía estamos en un proceso de investigación”, dijo.

Procedimiento de la donación

“Lo ideal es hacerlo con unas máquinas que se llaman Aféresis que en Misiones tenemos desde al año 2018, donde a través de una aguja sale sangre, esa máquina tiene un sistema de centrifugación que separa el plasma de los componentes, se queda con el plasma y devuelve todo lo otro. Se obtienen 600 mililitros, pero dependerá del peso del donante”, contó Malán. y agregó que un solo donante puede ayudar a más de una persona.

“El proceso es de 30, 35 minutos y tomando agua el donante ya se recupera, después podrá hacer sus actividades normales”, sostuvo.

Recuperados de Coronavirus han sido donantes en Misiones

Según reveló Malán, en la tierra colorada ya han habido donantes y se ha congelado los plasmas, pero cuando se necesiten se les dará uso necesario. Cabe mencionar que en Misiones hasta el momento se han registrado 39 casos positivos de Coronavirus.

“Hemos descartado varios por otros problemas, algunos de ellos han podido donar, otros no”, cerró Richard Malán, director del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas

AR