Coronavirus: sin fecha definida en el Consejo Federal de Educación avanzan con los protocolos para el regreso a las aulas

El ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, dijo que si bien se está trabajando en los protocolos para la vuelta a clases aclaró que no hay fecha establecida ni se puede definir cuándo se podrá abrir las escuelas para las clases presenciales que, aclaró por el distanciamiento social, no volverán a ser como fueron hasta el comienzo de la pandemia y la cuarentena obligatoria.

Miguel Sedoff- Radio Libertad

En diálogo con Radio Libertad, el ministro explicó este lunes (29/06) que en este momento están coordinando las acciones en el ámbito del Consejo Federal de Educación para tener una idea acorde a las circunstancias del país, “pero en cada provincia es responsabilidad de su ministerio de Educación y debe tomar decisiones de acuerdo al concepto particular de cada una”.

“Estamos trabajando con los equipos técnicos, también hay una sugerencia de Nación que va a salir como una resolución de la asamblea del Consejo Federal de Educación del que voy a participa esta semana con sugerencias para cada nivel y modalidad pero los que tienen que decidir cuándo se va a volver y de qué manera son las autoridades de cada provincia”, detalló Sedoff.

Agregó el funcionario que por el distanciamiento social obligatorio no va a ser posible la concurrencia simultánea de todos los estudiantes a las escuelas, “por lo tanto vamos a tener que elaborar una estrategia de concurrencia alternada y a esto nos lleva un modelo mixto de aprendizaje que acá afortunadamente hace cinco años que estamos trabajando en un modelo sólido y probado de aprendizaje presencial y no presencial que existe en el mundo así que estamos bastante preparados”.

Simultáneamente indicó que se está evaluando las condiciones de las escuelas para el regreso y todavía no se tomó una decisión sobre la priorización de quienes concurrirán o quienes tendrán más tiempo presencial y quiénes no. “La idea es que cada uno pueda tener la mejor experiencia educativa de acuerdo a su nivel y modalidad”.

Respecto a las calificaciones numéricas, Sedoff sostuvo que “no corresponde calificar numéricamente hasta que no regresemos a la presencialidad, sÍ seguimos con la idea de continuar evaluando lo que estamos haciendo, trabajando en el acompañamiento a los estudiantes y en el desarrollo de la currícula que cada uno está haciendo. Estamos haciendo un gran esfuerzo como sistema educativo, las familias, los estudiantes y los docentes para sostener esta emergencia. La verdad que es un momento inédito para la humanidad en que abruptamente todos los sistemas educativos pasaron de la presencialidad a la no presencialidad, entonces esta experiencia también nos desafía y este desafío hace que tengamos que encontrarnos con situaciones para las que no estábamos preparados”.

Sobre los estudiantes que han abandonado o se alejaron de sus estudios en esta cuarentena, el ministro dijo que hay identificado unos cinco mil estudiantes en esta situación y que están trabajando para tratar recuperarlos y lograr su continuidad hasta la finalización del ciclo escolar.

EP/E.J.