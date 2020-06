 Coronavirus: los atletas de la provincia trabajan de manera articulada con la nutricionista del CePARD

Ya van tres semanas desde que los atletas que tiene la provincia de Misiones han vuelto a los entrenamientos físico/individual en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) y la buena alimentación hace que los deportistas eviten lesiones no deseadas.

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio el equipo interdisciplinario del Ministerio de Deportes trabajó de manera Online en distintas capacitaciones. Maria Laura Tschoop, nutricionista del los atletas misioneros contó cómo trabajaron durante la cuarentena y expresó como vió la vuelta de los atletas.

“Están volviendo de a poco, con turnos y con horarios restringidos, siempre respetando los protocolos vigentes. Desde mi área lo que pude observar es que la cuarentena estuvo un poco complicada en cuanto a lo alimentario, no creo que hayan comido mal, pero no tenían el estímulo que venían teniendo, de igual manera están muy predispuestos”. dijo la nutricionista.

“Al estar entrenando el resto se ordena solo, los atletas que evalúe por ahí si tuvieron modificaciones en su composición corporal, pero tiene que ver con el déficit en el gasto energético al estar suspendido los entrenamientos”, explicó la especialista.

Según reveló la profesional, los deportistas se han mantenido en su mayoría, pero al no tener entrenamientos y competencia se relajaron un poco y comieron demás. No obstante, sostuvo que con el correr de los días estarán en perfectas condiciones, pero deben trabajar con paciencia ya que pueden sufrir alguna lesión. “Al no tener actividad física les afectó, después depende de la predisposición de cada uno, la mayoría cumplió”, contó

“Muchos estaban desmotivados, al suspenderse los entrenamientos, al suspenderse el calendario deportivo y no tener objetivos concretos hace que la alimentación pase a un segundo plano, pero ya volverán a estar en óptimas condiciones”, reiteró Tschoop

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIONES VIRTUALES

Cabe mencionar que el Ministerio de Deportes continúa brindando acompañamiento a deportistas de federaciones y asociaciones provinciales. El periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio que está atravesando la sociedad, no es una barrera para que el asesoramiento siga presente, en este caso a través de videoconferencias.

“Elaboré planes especiales para los atletas que entrenan en sus casas, pero se hizo mucho hincapié en las capacitaciones, fuimos organizando algunas generales para todos los atletas y después hicimos por disciplina deportiva”, contó.

“Con la psicóloga trabajamos mucho en enfocarnos y de volver a motivarlos y que trabajen por objetivos. Nosotros planteamos esta situación como oportunidad. Estamos mucho mejor que en otros lugares, hemos vuelto a los entrenamientos, tenemos que verlo como una oportunidad«, destacó la profesional.

Para finalizar, la nutricionista contó que están trabajando con mucha precaución para que los deportistas federados que tiene la provincia puedan entrenar y ponerse en forma rápidamente, pero sin lesionarse. “Corren el riesgo de lastimarse, hay que ser precavidos trabajar con calma”, concluyó Maria Laura Tschoop, nutricionista del los atletas misioneros .

AR