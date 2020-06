Posadas: denunció que sus vecinos la amenazan con herir a sus gatos y pidió ayuda porque “no quiere tener que regalarlos”

Desesperada y en busca de ayuda, la joven hizo el descargo en un grupo de Facebook local donde ayudan animales.

La joven explicó que una pareja de vecinos la llamó en reiteradas ocasiones para decirle que «otro vecino le arroja piedras y cascotes» a sus animales cada vez que se acercan a la propiedad y le indicaron que ellos acostumbran a esparcir veneno para ratas, lo que ella interpretó como una amenaza.

“Le pregunté a mi vecino si mi mascota le había hecho algún daño en su casa, si rompió algo o robó comida, pero me dijo que no. ¿Cómo le explico que mis gatos no van a quedarse atados a un árbol? Están castrados, tienen collar y un plato que siempre está lleno”, relató la usuaria Chili Bortoluzzi.

En la misma publicación, la joven indicó que está dispuesta a realizar una denuncia por maltrato animal y solicitó ayuda de parte de los demás integrantes de la comunidad para saber cómo actuar ante esa situación ya que “no quiere tener que abandonar” a sus mascotas ni mucho menos permitir que algo les suceda.

“A esas personas no les importan mis animales. Nosotros tenemos patio y por eso decidimos tener tres gatos. Quiero dejar esto como evidencia porque no sé qué hacer”, manifestó en el texto.

Apenada, pidió consejos a los miembros del grupo ya que “no quiero tener que regalarlos. Están castrados, les pongo pipetas, tienen alimento y piedras. Estoy a casi un año de haberme mudado”.

Entre las respuestas que recibió, algunos le recomendaron realizar la denuncia formal por amenazas y también le indicaron qué medidas de seguridad tener en cuenta para cuando los animales salgan de la casa, inclusive le aconsejaron construir una jaula, pese a que no suena como la opción más justa. «No pensé que mis animales hacían tanto daño», ironizó la joven sobre el tema.

El descargo:

