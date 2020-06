Desde el CGT Misiones rechazan el pago en cuotas del medio aguinaldo para trabajadores de la Justicia

El Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Misiones, José Milciades Giménez, afirmó que en estas situaciones «si el Estado debe endeudarse más en beneficio de la población, tendrán que hacerlo», dijo.

José Milciades Giménez,. Radio Tupambaé.

El Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Misiones, José Milciades Giménez, se pronunció sobre el comunicado que sacaron en relación al pago del medio aguinaldo en cuotas y mostró el rechazo a la medida del desdoblamiento en cuotas del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Señaló que ellos apoyan todas las decisiones que tomen los miembros del Concejo Directivo en cuanto a la representación de los trabajadores. «En este caso el Secretario Nacional no cree que ese sea el camino para los trabajadores judiciales y nosotros damos el total apoyo a esta medida de fuerza».

Añadió que en relación al pago de cuotas y los problemas que atraviesa la economía local: «Este es un momento importante y la patria se ha endeudado tantas veces y este es un momento en el que si la Patria debe endeudarse y digo la Patria porque son las autoridades tanto provinciales como nacionales deben velar para que las decisiones que tomen sean en beneficio a todos y en este momento va a tener el apoyo del pueblo para que se endeuden».

Agregó que es el momento de quedarse en casa y que se les debe generar los recursos a las personas que cumplen con el aislamiento. «Así debe ser y lo que deben estar afuera aquellos espacios laborales como los periodistas, sanidad, transporte, la seguridad, la limpieza y cuidar a los médicos».

Por otro lado, explicó que aunque no está de acuerdo con la quita de un porcentaje de los salarios a los trabajadores, reconoció que si la mayoría lo aprobó debe respetar. «No estoy de acuerdo, pero si la mayoría del secretariado nacional ha firmado y está de acuerdo y cada organización gremial tiene su representante y ellos deben decidir. Nosotros particularmente en la actividad marítima y fluvial a la que represento he manifestado rotundamente que no estoy de acuerdo».

En relación a la desocupación, manifestó su preocupación, pero afirmó que entiende si las empresas demuestran que no pueden sostener y en esos casos el Gobierno debe ser el que «banque» a los trabajadores.

