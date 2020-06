Coronavirus: Misiones continuará con la apertura focalizada de actividades, independientemente de lo que haga Buenos Aires, afirmó el gobernador Oscar Herrera Ahuad

Ante la posibilidad de que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se retroceda a la Fase 1 de la cuarentena, en Misiones el gobernador Oscar Herrera Ahuad aclaró que “nosotros nunca dividimos nuestras actividades en Fases; sino que ingresamos en un sistema de apertura focalizada de actividades; pero no lo dividimos en fase porque cuando se vuelve atrás en una fase, ese rubro que se había habilitado también vuelve atrás, aunque no está allí el lugar de contagio y pagan personas que hacen las cosas bien por otras que quizás no lo hacen tan bien”.

Oscar Herrera Ahuad-FM Show

Según precisó el mandatario, la metodología aplicada en la provincia difiere de la que se lleva adelante en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires e incluso de otras provincias. “Nosotros evaluamos minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, las actividades focalizadas y el comportamiento que van teniendo en esas actividades focalizadas para disminuir el riesgo de contagio en esos lugares, en esos espacios, en esos esquemas”, reiteró el Gobernador quien desde el comienzo de la etapa de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio marcó la diferenciación de criterios, según las características propias de la región.

“Esa es la línea que venimos llevando en la provincia y hasta el día de hoy venimos con un equilibrio muy delicado, entre el contexto regional complejo que tiene Misiones, sobre todo por la influencia de otros países que tienen muchos casos, como así también las provincias cercanas como Corrientes, Entre Ríos, Chaco que notifican casos -igual que en Misiones. Ese contexto regional hace que tengamos que ser muy celosos de las personas que ingresen a la provincia, pero no solamente para que no ingresen cuando tienen toda la documentación en regla, sino para saber adónde van y tener una hoja de ruta, una trazabilidad de esa persona y evitar que se comience a generar focos de brote en distintos lugares de la provincia. El bloqueo de casos hasta ahora nos dio resultados, pero reitero, nuestro contexto es complejo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con los testeos en los 76 municipios”, insistió en comunicación mantenida en la mañana de este viernes con FM Show.

Sobre la continuidad de la política de apertura de actividades y autorizaciones, el Gobernador reiteró: “Nosotros vamos a evaluar la realidad epidemiológica de nuestra provincia y de nuestra región; que es extremadamente compleja. Vamos a hacer el gran esfuerzo de no relajar las medidas que venimos llevando adelante; esto se llama responsabilidad social del misionero; acá no se sale con mayor cantidad de camas de terapia intensiva, ni con mayor cantidad de respiradores” afirmó.

Trabajo sostenido desde el 9 de marzo

Herrera Ahuad distinguió el “trabajo sostenido” que se realiza desde el 9 de marzo. “Nosotros miramos una foto todos los días, la película es algo largo que ya lleva cuatro meses. Misiones ingresó en todo el sistema de protección y cuidado exclusivo para Covid-19 y dengue el 9 de marzo, no el 19 de marzo; estamos entrando al cuarto mes de un trabajo sostenido”.

Y aclaró: “Esta es la metodología que venimos implementando. La epidemiología no es una cuestión de mirar de un día para otro; requiere de un estudio y de un análisis de todas las variables que se dan y muchas veces la gente común no mira todas estas variables que pueden aparecer dentro de quince o veinte días, cuando recién se puede mirar retrospectivamente y decir ‘pasó esto’. Entonces, cuando uno hace una apertura de una actividad, se mira el impacto que tiene esa actividad en la epidemiología, que no es lo mismo que lo que se puede ver en la calle. El impacto de las más de 30 mil personas que se movieron en Posadas el fin de semana del Día del Padre, lo vamos a tener recién dentro de diez días y ahí vamos a poder saber si en Posadas o la zona sur se mueven 30 mil o 40 mil personas y no se contagia nadie”.

Uso obligatorio por ley del barbijo

Sobre la sanción de la ley aprobada este jueves en la Legislatura Provincial sobre uso obligatorio del barbijo, Herrera Ahuad aclaro que el decreto que lleva su firma y es anterior, solo hablaba de la obligatoriedad en lugares públicos.

Comentó que ayer jueves, mientras se sancionaba la ley, él conversaba con el doctor Conrado Estol, conocido como el “Doctor Tapabocas”, neurólogo que fue el primer médico en insistir en el uso masivo de las máscaras caseras y se hizo viral explicando cómo fabricarlas: “Me decía sobre la importancia que tiene que la provincia haya tomado como una cuestión de ley la utilización de los elementos de protección y cuidado de la salud de las personas, como los barbijos”.

Según adelantó el mandatario que firmaría la promulgación de la mencionada ley en las próximas horas, no solo habla sobre el uso de barbijos, sino que exigiría un carné sanitario que se exigirá para circular por la provincia. “Acá la información circuló sobre la obligatoriedad del barbijo, pero también habla del carné sanitario para esta que es una provincia de alto riego por la frontera y ante la presencia de otras enfermedades, se pueda contar con un carnet sanitario que garanticen que las personas que ingresan a nuestra provincia vengan con buena salud y no traigan otras enfermedades de otros lugares”.

ZF