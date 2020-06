Un estudio de la NASA asegura que Europa, la luna de Júpiter, podría ser habitable

Europa, uno de los satélites de Júpiter, tiene un océano interior bajo su superficie helada que «podría ser capaz de sostener vida», asegura un nuevo estudio de astrofísicos de la NASA.

El equipo científico calculó que ese agua se podría haber formado por la descomposición de minerales que habrían liberado el líquido, ya sea por las fuerzas de la marea o por un proceso denominado «desintegración radiactiva». Los resultados del trabajo se presentaron en la Conferencia Goldschmidt, la principal reunión anual internacional sobre geoquímica y que este año se celebra de forma virtual debido a la pandemia.

El diámetro que tiene Europa es de 3100 kilómetros, un poco más pequeño que el de nuestra Luna, y orbita Júpiter a unos 780 millones de kilómetros del Sol. La temperatura de su superficie nunca supera los -160 grados celsius. Se trata de uno de los satélites naturales más grandes del Sistema Solar y desde que las sondas Voyager y Galileo la sobrevolaron, los científicos sostienen que la corteza superficial helada flota en un océano subterráneo, cuyo origen y composición no están claros.

A gift that keeps on giving: 20-year-old data from NASA’s Galileo mission to Jupiter is yielding new images of Europa’s complex and intriguing surface. How do these landscapes form? What lies beneath? Our mission is set to search for answers. https://t.co/9wYqRqFJWK pic.twitter.com/Eg1V1FZPiC

— NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) May 1, 2020