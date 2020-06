Posadas libre de pirotecnia sonora: “Con esta ordenanza dimos un gesto de amor”, expresó López Sartori

Para el presidente del Concejo Deliberante de Posadas celebró la sanción de la ordenanza que prohíbe la venta de pirotecnia sonora de alto impacto y calificó de histórico, “porque era una lucha de muchas organizaciones que la pasaban mal durante las Fiestas de Fin de Año”.

Visiblemente emocionado, el titular del Poder Legislativo posadeño dijo a Misiones Online, tras la sanción de la ordenanza, que se trata “de un hecho histórico, es una lucha de muchas organizaciones. Yo recordaba lo duro que es pasar las Fiestas pasando el Arco sólo con tu familia, para que tus hijos no escuchen la pirotecnia y no tengan un ataque de autismo. O quedarte encerrado en una pieza aislado porque tu hijo tiene un síndrome de Rett y abrazarlo durante horas. Ex combatientes de Malvinas que por la memoria auditiva no sabían si estaban en la guerra y no podían disfrutar esos momentos. O mencionar desde otro foco a los activistas de animales poniéndole algodones a las mascotas”. Consideró además Sartori que “como seres humanos estamos en crisis y hoy damos un paso para una sociedad mejor. Dimos un gesto de amor y la idea es que se reglamente de la mejor manera y de pensar en la lucha de esa gente que hace años la llevan adelante”.

El concejal renovador no ocultó su orgullo por el logro, que implicó un amplio debate, “en el que respetamos al sector empresarial, al comerciante que tiene que resignar ingresos porque hay familias que viven de la venta de pirotecnia. Estuvieron sentados en la misma mesa. Yo felicito al concejal Velázquez y a la concejal Repetto porque tuvieron que lidiar con todas las partes. La palabra empeñada fue cumplida”. Y agregó que la satisfacción es por partida doble, “porque lo pudimos hacer desde la virtualidad. Esta época de pandemia es tan difícil, pero genera muchas posibilidades”.

DG