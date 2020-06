Carlos Tevez se plantó ante la dirigencia de Boca: rechazó la primera oferta y se complica la renovación

“Cuando asumimos era un ex jugador de fútbol. Venía muy golpeado por lo ocurrido el año pasado, no tenía confianza y tenía un protagonismo que no estaba claro. Para mucha gente Tevez estaba de salida y Román llegaba para darle el puntapié y que se fuera”. Las palabras picantes del Patrón Bermúdez no fueron dichas al azar. Generaron malestar en Carlos Tevez, que ya rechazó la primera oferta de Boca para continuar en el club. Está disconforme con el salario y también con la extensión.

Desde el club ya le hicieron llegar al entorno del Apache una propuesta para empezar a negociar la renovación que todos anhelan. El propio José Bermúdez, ídolo y actual integrante del Departamento de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme, admitió que quieren que Carlitos se quede.

«Fue tanto el gusto que nos dimos en estos siete partidos que jugó Tevez este año que desde el Consejo creemos que merece renovar por un año con el mejor contrato que podamos ofrecerle. Se lo merece porque futbolísticamente entregó lo que se esperaba de él«, dijo.

Hasta la semana pasada, desde el entorno de Tevez aseguraban que nadie se había puesto en contacto oficialmente. Esta semana llegó el llamado y la propuesta. Seguramente, como en toda negociación, tendrán que ir definiendo algunas cuestiones antes de ponerse de acuerdo.

Boca le ofreció un año de contrato con la posibilidad de extenderlo hasta diciembre de 2021 de manera automática (por si el equipo sigue adelante en la Copa Libertadores), y una rebaja salarial importante con respecto al contrato actual.

Tevez dijo varias veces que le gustaría terminar su carrera en el club. En los últimos meses antes del coronavirus volvió a demostrar su importancia con goles clave como el que le hizo a Gimnasia para ser campeón en la Bombonera. Russo y Riquelme creen que puede seguir en ese nivel.

El martes 30 de junio se termina el contrato y Tevez pasará a ser jugador libre. Pero si todo va bien, seguirá en Boca al menos un año más. La decisión es suya.

Fuente: TN