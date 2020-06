Afirman que la escasez de materiales de construcción en Misiones no solo se debe a un faltante de stock, sino al interés de exportarlos

El empresario Gerardo Grippo, integrante del MIM afirmó que el factor del tipo de cambio también influye en la escasez de estos materiales, debido a que los altos costos de logística, sumados a una demanda externa, generan una retracción en la oferta porque el tipo de cambio les asegura exportarlo que ponerlos en el mercado interno.

Gerardo Grippo. Radio Libertad

Gerardo Grippo, integrante del Movimiento Industrial Misionero (MIM) y empresario del rubro de construcción sostuvo que la escasez de materiales de construcción, específicamente de ladrillos, chapa y hierro no solo tiene que ver con una faltante de stock, sino que intervienen otros factores.

«La construcción se puede situar en recuperación moderada, pero no llega ni a los niveles de marzo y podemos situarla en el orden del 40% y 50%. Creemos que en la parte de ladrillos se debe a que las empresas han agotado su stock y que el coletazo de los meses de marzo, abril y un poco de mayo porque empezó a producirse y también sabemos que estuvieron mandando mucho ladrillo a provincias vecinas que han estado demandando».

En relación a los insumos como chapa y hierro refirió que poseen otras características porque son traídos de San Nicolas- Buenos Aires «todo el traslado la logística empezó a complicarse por los meses de parado total y al ser commodities, son demandados por el mundo exportable y vinculados al tipo de cambio y creemos que hay una especie de retracción en la oferta porque evidentemente el tipo de cambio les asegura exportarlo que ponerlos en el mercado interno».

Añadió que un pequeño sector tiene excedentes en moneda y que ya no tiene posibilidad de transformarlo en moneda dura, porque se ha complicado debido a las restricciones cambiarias y una forma de preservar el valor de cambio de la moneda es refugiar su inversión en ladrillos. «La construcción pública y privada, en este caso es aún un porcentaje muy pequeño el que construye de esta manera, pero la aguja se mueve cuando se mueve el Estado».

Indicó que el Estado provincial ha hecho funcionar la obra publica respecto a la asistencia al trabajo y la producción «Acá falta la parte nacional, lo que vemos nosotros es que ha habido muchos anuncios que aún no se han concretado. La Provincia tiene cuestiones todavía no resueltas respecto a inversiones de Nación, Las autoridades provinciales han reclamado entre 3mil y 4 mil millones de pesos que no vienen aún».

Precisó que la obra pública mueve muchas actividades y esto se refleja en los privados que genera excedentes.

Recordó que las obras de vivienda están entre las que generan mayor mano de obra intensiva. «Cuando quiere reactivar la economía y activar el consumo, debe hacerlo en mano de obra intensiva».

Afirmó que en otras provincias como Santa Fé y Córdoba, el Estado hace muy poco para que la gente pueda acceder a las viviendas, lo que no sucede en Misiones.

