Tras la polémica, el US Open dio marcha atrás y organizará el torneo de tenis adaptado

El US Open cambió su decisión inicial y, finalmente, sí habrá torneo de silla de ruedas el próximo mes de septiembre. La semana pasada, un grupo de jugadores del circuito, ante la noticia de que la organización del Abierto de los Estados Unidos había cancelado la competencia de tenis adaptado, hizo público su malestar. El argentino Gustavo Fernández fue uno de ellos. El reclamo dio resultado.

La organización anunció en un primer momento que el torneo no se desarrollaría este año, pero ante las quejas de los tenistas, que denunciaron que era una injusticia y que no se les había consultado, decidió dar marcha atrás. El campeonato se jugará del 10 al 13 de septiembre en la sede habitual del US Open, el complejo de Flushing Meadows.

Según explicó el propio torneo en un comunicado, la decisión se tomó después de varias reuniones virtuales con los deportistas y la Federación Internacional de Tenis, que hace días comenzó a explorar opciones para llevar a cabo el torneo. «Los atletas seguirán las mismas medidas de seguridad y procedimientos que el resto de jugadores que participen en el US Open. Tendrán acceso a las instalaciones a partir del 7 de septiembre», dijo el torneo.

Sobre la posibilidad de que este US Open reparta puntos, la ITF aseguró que está analizando la situación y que anunciará una resolución en los próximos días.

Fuente: Todo Noticias

D.A.