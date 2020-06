En Posadas suspendieron todos los megaeventos hasta fin de año y eso incluye las celebraciones por los 150 años de la ciudad

El secretario de Cultura y Turismo de Posadas, Benito del Puerto, señaló que las actividades que concentren a gran número de personas se suspenderán hasta finales de este año. Lamentó que muchos de los planes culturales, recreativos y turístico que habían programado para conmemorar el 150 aniversario de capital misionera hayan tenido que modificarse y organizarse a menor escala.

En diálogo con Radio Libertad y Misiones Online, el secretario de Cultura y Turismo de Posadas, Benito del Puerto indicó que debido a la coyuntura de pandemia que atraviesa el país y el mundo, se decidió que los eventos que concentran a gran número de personas sean suspendidos hasta fin de año.

«Se están haciendo las actividades pequeñas cumpliendo los protocolos, pero todos aquellos que sean masivos, sea en escenario, plateas o lugares cerrados como teatros no se habilitarán todavía. Nos morimos de ganas, pero no queremos ni podemos, preferimos privilegiar que seamos una ciudad sana».

En relación a la Estudiantina, recordó que no se realizará este año. «Si ni siquiera el comienzo de las clases tiene fecha ni hora, creo que los chicos ya lo tienen asumido. Tampoco se han acercado a preguntar. La comunidad da por sentada que las actividades no ocurrirán (…) Con optimismo miramos al 2021 y por eso decimos que si se pudieran hacer los carnavales estos serían el puntapié a la normalidad».

Sobre su propuesta para recuperar la Estudiantina y realizarla junto a los carnavales dijo que fue un deseo y no una imposición, «ambos tienen códigos , pero no es ninguna imposición. Solo fue una idea y un deseo, para que no les quede el gustitto amargo de no poder celebrar su Estudiantina».

Celebraciones por aniversario

Añadió que también iban a celebrar los 150 años de la ciudad con diversas actividades, pero que debido a la pandemia tuvieron que dar marcha atrás. «Hicimos borradores para la parte cultural , artística como un cierre especial 8 de noviembre por los 150 años y todo quedó en borrador».

Indicó que con grande esfuerzo están poniendo en valor los espacios que con el paso del tiempo requieren algún tipo de mantenimiento. «Esperamos que cuando volvamos podamos tener todo bien. Estoy hablando de la Casa del Bicentenario de Itaembé Mini , el Paseo Cultural de la Terminal, el Espacio Multicultural de la Costanera, Paseo Bosetti entre otros y es nuestro deseo brindarles todo bello, porque la idea es que Posadas esté linda de nuevo».

SPM