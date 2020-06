El padre de Djokovic acusó a Dimitrov de iniciar la ola de contagios

Novak Djokovic quedó en el medio de la tormenta y en el foco de las críticas luego de la ola de contagios de coronavirus ocurrida en el Adria Tour.

Desde un primer momento, el serbio pareció minimizar lo sucedido con la pandemia del COVID-19. En un primer momento, se negó a utilizar alguna hipotética vacuna y luego organizó un mega evento con distintas actividades, incluyendo una fiesta en un boliche. Las medidas de seguridad e higiene durante la competencia parecían no ser las adecuadas desde un comienzo, ya que las tribunas estaban repletas de personas y nunca se respetó el distanciamiento social.

Ante la innumerable cantidad de críticas hacia la figura del número uno del mundo por su accionar durante estos días, su padre, Srdjan Djokovic realizó una desafortunada defensa, apuntando al búlgaro Grigor Dimitrov como el culpable de todo lo acontecido.

“El hombre (Dimitrov) llegó enfermo quién sabe de dónde y es como ocurrió. Creo que no es correcto que no se haya hecho la prueba aquí, sino en alguna otra parte”, declaró Srdjan Djokovic a la televisión croata RTL. Según sus palabras, el búlgaro no fue examinado en Zadar, sino en Montecarlo. Y luego, agregó: “No creo que sea correcto. Causó un gran daño a Croacia, a nosotros como familia y a Serbia”.

El padre de Novak expresó que la situación ha resultado muy desagradable para todos los involucrados en la organización del torneo. “Nadie está bien por esta situación, y Nole tampoco. Por supuesto que no se siente bien, pero la situación es la que es, y tenemos que salir de ella”, esbozó.

Entre los contagiados se encuentran, por ejemplo, Novak Djokovic, su esposa Jelena, Grigor Dimitrov, el croata Borna Coric, Viktor Troicki y los entrenadores Marco Panichi y Cristian Groh.

“Hemos cometido errores y no mantuvimos la disciplina de forma suficiente. Se sintió cansado y tuvo fiebre el día anterior de su partido. Después de jugar por la mañana, tenía que jugar otro partido por la tarde y no pudo. Es cuando decidió volver a Mónaco y hacerse ver por los médicos”, detalló Georgui Stoimenov, agente de Dimitrov en la emisora búlgara bTV.

El deportista, por su parte, se expresó en las redes sociales: “Lamento mucho cualquier daño que pueda haber causado. Ahora estoy en casa y me estoy recuperando. Gracias por su apoyo y por favor manténgase seguro y saludable”.

Tras conocerse su caso, se canceló el resto del torneo, que iba a finalizar en las ciudades bosnias de Banja Luka y Sarajevo. Además, los demás participantes fueron sometidos a prueba.

Cerca de un centenar de personas afectadas o que estuvieron en contacto directo con los contagiados permanecen en cuarentena.

«Lamento muchísimo cada caso individual de infección. Espero que no complique la situación de salud de nadie y que todos estén bien», expresó Djokovic, quien también es el presidente del Consejo de Jugadores de la ATP.

Novak también expresó que “todo lo que hicimos en el último mes, lo hicimos con un corazón puro e intenciones sinceras. Nuestro torneo pretendía unir y compartir un mensaje de solidaridad y compasión en toda la región. Todo nació con una idea filantrópica, para dirigir todos los fondos recaudados hacia las personas necesitadas y me conmovió ver cómo todos respondían firmemente a esto. “Organizamos el torneo en el momento en que el virus se debilitó, creyendo que se habían cumplido las condiciones para organizar el Tour. Desafortunadamente, este virus todavía está presente, y es una nueva realidad que todavía estamos aprendiendo a enfrentar y vivir. Espero que las cosas mejoren con el tiempo para que todos podamos reanudar la vida como era”.

Fuente: Inboae