El misionero Andrés Cubas jugaría en el Nimes de Francia

El oriundo de Aristóbulo del Valle, que actualmente está en la lista de buena fue del elenco cordobés jugará en la Ligue 1, luego de que los galo hayan ofrecido pagar 3,5 millones de euros por la totalidad del pase.

Cubas llegaría al elenco francés para jugar para el Nimes, equipo que milita en la Primera División de la Ligue 1. Talleres y Nimes en las próximas horas firmarán el acuerdo del traspaso del misionero.

Nîmes have submitted a €3m offer to Club Atlético Talleres for defensive midfielder Andrés Cubas (24) https://t.co/mqgD4IspKB

— Get French Football News (@GFFN) June 21, 2020