Desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes van a gestionar para que el hamburguesero que pedía trabajar lo vuelva a hacer

Ayer, se conoció la historia Leonardo Méndez, el vendedor de hamburguesas de la ciudad de Posadas que se volvió viral por su pedido para volver a trabajar con su carrito. El joven expresó en su filmación que lo habían pedido que se retire del lugar de una mala manera, algo que le incentivó a hacer el video.

“Decidí hacer el video porque estaba angustiado, mucha gente se sintió identificada con esta situación. Muchos me escribieron y me contaron que están viviendo la misma situación, que no pueden trabajar”, contó ayer Leonardo, el hamburguesero.

Alberto Fusté Padros, titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes mencionó que se comunicará con el muchacho para conocer su historia y tratar de hacer todo lo posible para que vuelva a trabajar en la esquina de las Avenidas López y Planes y San Martín de la capital provincial.

“Por más que no lo conozca, tengo obligaciones de me determina la ley, y es luchar por ellos. Primero, me voy a comunicar con él y con el resto de los vendedores que están la misma situación”, dijo el titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes.

Seguidamente explicó “si el vendedor de hamburguesas tiene todos los papeles en regla no tendrian ningun motivo para no dejarlo trabajar, claro siempre estando habilitado”, mencionó.

“Voy a tratar de solucionar su problema lo más rápido posible, hay que luchar por los derechos de la gente. Me voy a comunicar con él y seguramente me juntaré para ver qué pasó”, concluyó Fusté.

Por otro lado, Leonardo Méndez, dialogó con Misiones Online, en el dia de ayer, comentó que desde que comenzó a trabajar en el carrito hamburguesero siempre respetó el protocolo de higiene que requiere atender al público en ventas ambulantes. “Tengo guantes, alcohol en gel, barbijo, yo trabajo solo, por lo tanto es mínimo el contagio”, dijo el hamburguesero

