Aseguran que el 65% del sector hotelero y el 75% del gastronómico en la Argentina “ya no pueden sostenerse”

Graciela Fresno, presidenta de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la Argentina, se refirió al complicado panorama que se vive en el área y sostuvo que la situación “es crítica porque nuestro sector depende del flujo turístico”.

La titular de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la Argentina, Graciela Fresno, dialogó con FM Santa María y se refirió a la problemática ocasionada por la pandemia de coronavirus y cuyas consecuencias, según estima, se extenderá por un tiempo más.

“Teniendo un país con las fronteras cerradas, así como en cada provincia, el flujo de personas que pueden trasladarse acá adentro es insignificante. Ya no existe la posibilidad de sostenerse con una empresa en marcha, no hay un plan económico específico para el sector y es lo que nosotros estamos pidiendo”, manifestó.

Según un informe que realizaron a nivel nacional desde la federación, el 65% de los hoteles y el 75% de la actividad gastronómica ya no pueden continuar bajo esta condición, por lo que la decisión de considerar el cierre definitivo se vuelve un pensamiento recurrente.

“Sin el auxilio del Estado, no da para más. No tenemos algo específico para el sector que es bastante particular. No es que tenemos mercadería que stockar, dependemos del turismo. Aunque decidan habilitarnos en la etapa de ‘nueva normalidad’, si el virus sigue circulando eso no significa que vayamos a volver a una actividad plena”, señaló.

A modo de cierre, Fresno sostuvo: “Somos el tercer complejo exportador, el año pasado vendimos siete mil millones de dólares al exterior, le damos trabajo a 650 mil personas en 50 mil empresas y, en los últimos 15 años, generamos un 77% más de puestos que la media de la economía en general. Hoy necesitamos una ayuda”.

