«El Negro» Rojas admitió que no es “ningún nene de pecho” y negó un plan para matar a un juez posadeño que lo investiga

El temido narcotraficante misionero –nacido en Puerto Iguazú en 1976– Néstor Fabián “El Negro” Rojas afirmó que “odia” al Juez de Instrucción 3 de Posadas, Fernando Luis Verón, aunque negó haber orquestado un plan para asesinar al magistrado con sicarios brasileños, desde el penal de Ezeiza, donde está recluido.

El juez Verón investiga a Rojas como el autor material del doble crimen de El Acuerdo en Posadas, ocurrido en diciembre del 2015 y en el cual fueron acribillados Sebastián Vega (35) y Rodrigo Ibarra (37). El narcotraficante también se lo vincula con el asesinato de un mecánico –socio y/o compadre- en Gobernador Roca en el 2016, y donde se decomisaron más de una toneladas de marihuana.

El supuesto plan para matar al juez posadeño fue desbaratado a través de un entrecruzamiento de celulares y cuatro narcos-sicarios brasileños que fueron detenidos en Posadas, potando armas largas y uniformes de una fuerza federal.

Repudio de la Asociación de Magistrados

En ese sentido, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Misiones, hizo público su “repudio contra la presunta operación criminal que pretendía asesinar al dr. Fernando Luis Verón, Juez de instrucción de la Ciudad de Posadas”.

La entidad expresó su “solidaridad con el magistrado y toda su familia, exigiendo a la vez el total esclarecimiento de los sucesos y la seguridad de su persona”.

Penal de Ezeiza

Agregó, que “hechos de esta naturaleza nos llevan a ratificar la voluntad inquebrantable y firme de garantizar los derechos de nuestros ciudadanos y la defensa de nuestra Constitución Nacional y Provincial”.

“No nací en cuna de oro y traficaba cocaína para subsistir”

Néstor Fabián “el negro” Rojas brindó una entrevista a FM Show de Posadas desde la cárcel de Ezeiza con un cierto hálito de privilegios, en donde intentó de desvincularse los hechos que se le imputan, diciendo que “le acusan de muchas cosas que no cometió y de las cuales no se hizo cargo”.

El detenido intentó justificar sus andanzas en el mundo del delito, producto de una infancia postergada, donde a los “seis años” tuvo que salir a vender pan casero en su pueblo natal Puerto Iguazú. “No nací en cuna de oro” justificó y consideró que “no es ningún nene de pecho”. Rojas negó los hechos que se le imputan, como el doble homicidio en Posadas y el crimen del mecánico en Gobernador Roca, aunque en este último caso se ubica su presencia en el lugar de los hechos y una supuesta sociedad con el hombre asesinado.

“No soy ningún nene de pecho, pero no puedo hacerme responsable de hechos que no cometí”, remarcó en su entrevista radial. En todo momento desligarse de hechos que se le imputan, pero a la vez no pudo rechazar su pertenencia al delito ligado al narcotráfico, diciendo que “traficaba cocaína, para seguir subsistiendo”.

