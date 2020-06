Tenistas criticaron a Novak Djokovic y al torneo que desató la «bomba sanitaria»

El número 1 del ranking dio positivo en coronavirus, junto a otros tres tenistas y dos entrenadores que participaron del certamen en el que no se respetaron los protocolos.

El mundo del tenis está realmente enfurecido con Novak Djokovic, no solo porque con su actitud de organizar un torneo benéfico en medio de la pandemia pudo poner en riesgo la vida de muchos, sino porque además peligra el regreso del deporte que tenía todo preparado para arrancar a mediados de agosto, en Washington.

Colegas, dirigentes y personalidades de la raqueta atacaron con munición gruesa al serbio después de que anunciara que dio positivo en COVID-19, junto Victor Troicki, Gregor Dimitrov y Borna Coric.

El primero en hacer público su malestar fue el australiani Nick Kyrgios que ya venía tuiteando fuerte. Cuando se enteró del positivo de Nole escribió: «Oh Dios!».

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020