Propietario de un carro de hamburguesa pide que lo dejen trabajar

En las últimas horas se viralizó un video donde un hamburguesero solicita que lo dejen trabajar, ya que es el único ingreso que tiene para mantener a su familia. En la filmación el trabajador menciona que lo echaron de su lugar de trabajo y no estaría teniendo ingresos económicos por más de 90 días.

La pandemia del coronavirus afecta a todos los sectores, pero en el marco de una cuarentena un poco más flexibilizada, algunos negocios de la Capital provincial fueron habilitados. Él quiere instalarse y vender hamburguesas. “Yo necesito vender, no tengo un sustento para poder quedarme en mi casa, tengo que darle de comer a mi hijo”, dijo con bronca Leonardo Méndez.

Habitualmente, el emprendedor se instala con su carrito en la esquina de las avenidas López y Planes y San Martín. Dias atras estuvo unos minutos y enseguida le invitaron a que vuelva a su domicilio, indignado, no aguanto la impotencia de no poder trabajar y decidió viralizar su situación.



Leonardo Méndez, habló con Misiones Online y comentó la situación que vivió “en el centro hay un sinfín de gente y a mí que vivo dia a día no me dejan trabajar. Los Policías bajaron como si yo fuera un delincuente”, contó el joven.

Según relató el emprendedor, la policía se manifestó de mala manera y fue lo que más le impotencia le causo “yo solo quiero trabajar y ellos me vinieron a pedir que me vaya del lugar de una mala manera”, dijo.

“Decidí hacer el video porque estaba angustiado, mucha gente se sintió identificada con esta situación. Muchos me escribieron y me contaron que están viviendo la misma situación, que no pueden trabajar”, contó Leonardo.

Además, el hombre manifestó que desde que comenzó a trabajar en el carrito hamburguesero siempre respetó el protocolo de higiene que requiere atender al público en ventas ambulantes. “Tengo guantes, alcohol en gel, barbijo, yo trabajo solo, por lo tanto es mínimo el contagio», agregó.

“Pago todos mis impuesto y solamente estoy pidiendo que me dejen trabajar. Este tipo de negocios moviliza impresionante la economía en Posadas, nos merecemos el mínimo respeto y que nos dejen trabajar”, enfatizó.

Para finalizar, el joven pidió que su pedido no quede en la nada, ya que muchos que tienen carritos y necesitan trabajar para poder subsistir.

