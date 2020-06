Jorge Capitanich promete no buscar la reelección a cambio de reformar la Constitución de Chaco

Debilitado en el frente interno por el avance del coronavirus en Chaco, que ayer sumaba 1602 casos y 86 muertos y solo es superado en la cantidad de contagios por la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el gobernador Jorge Capitanich apeló a una carta abierta para pedirle colaboración a la oposición local y así lograr avanzar con una reforma constitucional. Para ello, ofreció la promesa de no buscar la reelección en el cargo.

«¿Y si nos damos una oportunidad?», es la pregunta que funciona como título de una carta extensa, en la que Capitanich defiende los avances que ofrece su proyecto de reforma constitucional, y en la que de, manera reiterada, se lamenta por la falta de respaldo. Buena parte de los párrafos terminan con ese «pero» que anticipa el lamento del mandatario por el desplante opositor.

«Pero..al final no avanzamos», «pero no pudimos avanzar en el tratamiento legislativo», «pero no avanzamos con las políticas de estado», «pero no pudimos avanzar con el sistema político», «pero debemos respetarnos entre todos», son algunas de esas quejas de Capitanich, que se extienden también al avance del Covid-19: «Pero tenemos circulación comunitaria», «pero la misma ha demostrado ser persistente».

Capitanich defiende con firmeza las ventajas de su proyecto. «Propuse una reforma constitucional con 28 puntos sustanciales para mejorar la calidad institucional y democrática: no reelección indefinida para intendentes y diputados, limitación al mandato de los jueces, concursos de antecedentes y oposición para organismos de rango constitucional», afirma al comienzo de la carta.

«En fin, propuestas alabadas por constitucionalistas de nota y por la comunidad, pero resistidas tenazmente por los diputados provinciales de la oposición. Dicen que están de acuerdo, pero… al final no avanzamos», agrega.

Sobre el cierre, luego de volver a preguntarle a la oposición si le dará «la oportunidad» a la reforma, Capitanich hace su jugada. «Y estoy dispuesto a mover la primera ficha: No reelección».

La carta de Capitanich no cayó en saco roto: el gobernador recibió este martes un gesto de los legisladores de la oposición, con los que se reunió de manera virtual, para respaldar la decisión de aislar de manera compulsiva a los casos sospechosos de Covid-19.

Fuente: La Nación

D.A.