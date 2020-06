Hugo Passalacqua: “Desde la Renovación observamos todo desde el prisma del ser misionero”

El ex gobernador y actual legislador aclaró que en durante el gobierno de Macri “fuimos opositores, de otro color político” y si bien admitió el apoyo a Alberto Fernández, “lo hacemos sin formar parte de ese espacio político, sino que desde nuestro lugar. Somos un movimiento provincial y popular”.

Hugo Passalacqua es el actual vicepresidente de la Cámara de Diputados de Misiones y dado su reciente paso por la jefatura del Poder Ejecutivo, es una opinión calificada para referirse a la gestión de Oscar Herrera Ahuad. “Públicamente quiere felicitar al doctor Herrera Ahuad, a su vice, a su equipo, al ministro de Salud, porque están llevando con maestría, con solvencia, con mucha seguridad esta situación de pandemia. Yo como ciudadano me siento cuidado por este gobierno. Más allá de los números que son de alta razonabilidad ante la potencia y la magnitud que tiene. Tenemos números bajos que hay que sostenerlos con actitudes”. Las expresiones del ex gobernador se escucharon en el programa El Periodista de canal 12, donde no sólo no ahorró elogios para su sucesor, sino que, además, ponderó el espacio político al que representa y al concepto misionerista “de seguir defendiendo los intereses de los misioneros”.

Gestionar en tiempos de pandemia, fue el primer tópico que abordó Passalacqua en la entrevista televisiva y expresó que “el gobierno de Misiones usó estos 104 días en forma inteligente, se preparó, hizo los deberes, no desaprovechó el tiempo, comunicó bien. Tenemos 28 pasos fronterizos legales y sostener eso no es fácil. Hay que destacar la militancia sanitaria, las inversiones que se hicieron que significan la mitad de la solución del problema. La otra mitad es encontrar la vacuna contra el coronavirus en algún momento”.

También hizo referencia al proceso educativo virtual que Misiones puso en marcha en plena cuarentena y consideró que “la educación siguió por los porosos caminos tangenciales que te ofrece la tecnología. Hace cuatro años y medio habíamos arrancado con la plataforma Guacurarí que al principio tenía 600 contenidos, luego pasó a cinco mil y ahora está en 55 mil contenidos. Hay un mundo de conocimientos metidos en la plataforma. Hoy se utilizar eso para poder educar a distancia”. Recordó que “cuando yo fui ministro de Educación, el 70% de las escuelas no tenía ni siquiera una computadora. El 30% al menos tenía una computadora. Hoy todas las inversiones que se hicieron con la mirada vanguardista del ingeniero Rovira están dando sus frutos”.

Al momento de contar las diferentes actividades políticas que realiza ahora desde la función de diputado, que incluye salidas semanales al interior de la provincia, repitió una frase de sus tiempos de gobernador. “La política es intentar hacer un poco más feliz a la gente todos los días. Así la concibo yo”. Y sumó un dato muy interesante: “Estuve mirando una encuesta y de las 24 provincias más CABA, en este momento de desánimo y donde todo es muy complejo, la provincia que más esperanza tiene en el futuro es Misiones”.

Calificó de “maravilloso lo que está haciendo el Fondo de Crédito de Misiones, apalancando la producción. Pero la energía social es mucho más poderosa que cualquier lingote de oro. Es energía en estado puro y el misionero la pone a moverse y el dirigente tiene la obligación de acompañar ese esfuerzo porque la injusticia social continúa y hay que seguir pugnando por los más débiles, por los que menos tienen”.

Relación con el gobierno nacional

Passalacqua, cuyo mandato como gobernador coincidió en el tiempo con la gestión de Mauricio Macri en la presidencia, aclaró que “con el gobierno nacional anterior, éramos de otro color político, opositores, de otro palo. Teníamos una relación respetuosa como corresponde en política o en cualquier orden de la vida. Vos podés ser firme en tus convicciones sin ser agresivo. Le hicimos dos juicios a la Nación reclamando deudas que tienen con Misiones”.

Al momento de referirse a Alberto Fernández, reconoció que “es distinto, nosotros lo acompañamos, sin embargo, desde gobiernos nacionales anteriores, siempre observamos todo desde el prisma del ser misionero. Somos un movimiento provincial y popular”.

Criticó el reparto de fondos de la coparticipación, una distribución injusta de tiempos de antaño. “Hay un sistema de succión de recursos desde Nación que nadie lo ha corregido” y dijo que “la mejor forma de autodefensa de nuestra gente, de nuestra gran familia misionera es ser respetuosos de nuestro ideario que es lo que la gente ha votado en forma consecutiva de defensa de los intereses de Misiones y eso se hace con un partido provincial”

Expuso que “ser misionerista es ver al país desde otra perspectiva, es parado en el lugar donde vos estás” y clarificó que, desde la Renovación, “apoyamos al gobierno de Alberto Fernández con convicción, pero con la salvedad de que lo hacemos no siendo parte de, sino desde nuestro lugar”. Y finalmente lanzó que “nuestro movimiento pasa por el mundo de las ideas, de la voluntad política y de una capacidad de liderazgo muy nítida que es la de Carlos Rovira que nos está llevando al pueblo de Misiones a un buen puerto”.

