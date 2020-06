Mujeres resilientes: pilares para lograr enfrentar la crisis y aprovechar las oportunidades

Desde la dependencia emocional, pasando por la crisis como una oportunidad, la magister Carina Dousset Urquiza disertó en la charla Mujeres resilientes: “De la fantasía a la superación” en un nuevo encuentro organizado por la Embajadora de Misiones Miuke Madelaire.

A través de la plataforma Zoom este lunes 22 se desarrolló un nuevo encuentro de Mujeres Resilientes a cargo de la Magister Carina Dousset Urquiza y organizado por la Embajadora de las Misiones, Miuki Madelaire.

Analizando las relaciones y el papel que cada uno decide tomar, la especialista analizó las potencialidades de las mujeres para salir adelante frente a las crisis, empezando por el análisis

“A veces en los momentos de crisis, uno piensa que no va a salir nunca. Nadie quiere estar allí, recurrimos a todo, desde las cartas, el tarot, la vidente, porque son momentos en los que uno está tan fuera de uno mismo que volver a reconstruirse es todo un aprendizaje”.

El encuentro cuyo objetivo es generar un espacio de asesoramiento de la mano de profesionales especializadas en diversas áreas, y presentar las experiencias de vida de mujeres de la Provincia, que han logrado salir de situaciones difíciles convirtiéndose en grandes ejemplos para toda la Sociedad, suma e invita a sumar.

Durante la charla narró sobre las relaciones de apego y cómo la dependencia emocional muchas veces refleja la insuficiencia de la fortaleza. “Si me dejas me muero, el apego emocional cuando no tenemos la suficiente fortaleza buscamos estar en la fantasía de la relación y es una forma de conceptualizar y extender las diversas maneras y expresar las funciones de angustia», contó.

Además agregó que la crisis se torna peligrosa cuando una persona queda atrapada en la angustia, y cae en la desesperación y adicciones. “Muchas veces se recurre al abuso de psicofármacos o justificación, pero cuando hablamos de resiliencia debemos enfocarnos en esa gran oportunidad que nos muestra esa situación crítica”, afirmó.

La especialista señaló que cuando se habla de resiliencia existen cuatro pilares importantes:

1.- Yo tengo: identificar el apoyo social y externo, para pensar quiénes son sus pilares quiénes son las redes de afecto de sostén y de respeto. “Tener mucho vínculos no significa necesariamente que yo tenga los vínculos que necesite tener. La calidad del apoyo externo y del facto social es un factor importante”, dijo.

2.- Yo soy: Cómo me veo yo, cuáles son mis talentos, mis fortalezas de qué me siento capaz. “Soy una persona por la que otros sienten cariño (…) esta pandemia nos enseña poder decir qué vemos en nosotros y lo que los otros parecían de mí”, añadió.

3.- Yo puedo: Es la capacidad resolutiva e interpersonal que me ayuda a mí a entablar relaciones interpersonales. “Hablar cosas que me asustan o inquietan, buscar manera de resolver problemas”, afirmó.

4: Yo estoy: la confianza y la actitud positiva frente a los diversos hechos, “saber que yo puedo modificar esto que está sucediendo, no sé cómo, pero va suceder porque me predispongo a tener una actitud positiva y a confiar en mí”, dijo.

Animó a las participantes a tener una buena actitud e ir analizando las oportunidades. “Esta pandemia vino a redefinir nuestros vínculos con nosotros mismos, muchas veces el universo nos muestra que debemos aprender, que no hay otra opción”.

