La CAME destacó el nivel de ventas del fin de semana en Misiones y distinguió el contexto local del resto del país

Misiones y Salta son las dos provincias que tuvieron buenos niveles de venta durante el fin de semana dedicado al Día del Padre, a diferencia del resto del país donde los índices negativos llegaron a 60% por factores múltiples, según precisó este lunes el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el misionero Gerardo Díaz Beltrán.

Gerardo Díaz Beltrán-FM Libertad

“La realidad de Buenos Aires no tiene nada que ver con el resto del país, pero el porcentaje de caída en las ventas tiene que ver también con el porcentaje de venta minorista del mes pasado, el volumen de consumo y el de comercios que están cerrados en toda el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) tracciona negativamente”, afirmó el empresario en comunicación con FM Libertad.

Y con relación a la situación particular que se dio en las dos provincias que tuvieron mayor movimiento, Díaz Beltrán comentó: “En provincias como Misiones o Salta las ventas por el Día del Padre tuvieron muy buenos números, comparando de dónde veníamos, porque partimos de un ostracismo total y ahora estamos todos muy contentos por la actividad que hay, se nota predisposición y es como recomponer la vida”.

Sin embargo, admitió que la actividad comercial continúa “en un nivel de venta muy amesetada, muy caída” y que “la economía en general está muy deteriorada”. Citó como ejemplos a las provincias de Chaco o Jujuy que volvieron muy hacia atrás, a la Fase 1 y eso suma a los números en general y al total país”.

Plan integral para pymes

La CAME está trabajando para aportar al Gobierno Nacional un plan integral que contemple los diferentes aspectos que confluyen en el panorama del comercio y la empresa en todo el país y tiene en cuenta el aspecto financiero, además de políticas definidas para reactivar el consumo, aspecto que Díaz Beltrán destacó como el dinamizador de todo el proceso.

En ese sentido, el presidente de la CAME dijo que los programas misioneros denominados “Ahora…” marcan una diferencia a nival país y que así lo destaca personalmente toda vez que puede. “El Ahora Misiones lo vengo usando como ejemplo en todas las reuniones que tenemos, porque supo mantenerse en el tiempo y tiene que ver con la negociación de parte del Estado nacional o los Estados provinciales con el sistema financiero; son decisiones políticas que hay que tomar y que no tengo ninguna duda de que son acertadas, que apuntalan el consumo y que en una instancia como esta, indudablemente hace falta, más allá de que haya muchísimos factores que atentan contra la normalización del consumo. Hay que ir trabajando y apuntalándolo para que el consumo vuelva, que lentamente retome niveles aceptables y tengamos la posibilidad de sostener la actividad empresarial en general”, sostuvo.

Panorama actual

Respecto de las consecuencias de la pandemia y la cuarentena sobre la actividad de las pymes, Díaz Beltrán afirmó que aún no cuentan con estadísticas definitivas pero que la situación es “dispar, porque hay muchas pymes que no se reactivaron, puede pasar que no vuelvan a abrir; como hay muchas que se reconvirtieron y se dedicaron a otra actividad porque buscaron otras formas de subsistir. También acá hay mucha diferencia entre lo que está pasando en los grandes centros de consumo y lo que está pasando en el resto del país”.

Consideró que dada esta situación, es necesario “contar con políticas federales mucho más activas y que sigan apuntalando al interior del país. Que no se entienda en el Gobierno Nacional que el problema de las provincias se solucionó. Se está trabajando, cada uno pone losuyo: los estados provinciales, los empresarios, el consumidor; pero no podemos pensar que está solucionado el tema del consumo. Hay que tener muy presente todo lo que necesita el interior para poder reactivarse”, insistió.

Programas de ayuda económica

Sobre el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) implementado por el Gobierno nacional para brindar asistencia a empresas afectadas en sus actividades como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para frenar la pandemia de coronavirus Covid-19, según un relevamiento efectuado por la CAME, poco más del 50% por ciento pudo acceder.

Entre los motivos por los cuales no alcanzó a un universo mayor de beneficiarios a pesar de la crisis generalizada que alcanzó a todos, Díaz Beltrán nombró: “el desinterés, porque los requisitos que se imponían eran complejos o porque los bancos -en el caso del crédito al 24 por ciento- tenían requisitos que las empresas no estaban en condiciones de cumplir. Hay una variedad de motivos por los cuales las empresas no accedieron; aunque fue un aporte y una ayuda muy importante”.

Destacó finalmente sobre este punto, que “los créditos que se le otorguen a las empresas deben tener relación con la rentabilidad de la empresa y no con la inflación o con una pizarra de costo financiero. Estamos en una etapa inédita y diferente, tenemos que ser muy innovadores en dar herramientas y que el financiamiento apuntale y no que termine ahogando a la empresa”.

Panorama en la economía post pandemia

El diagnóstico del empresario sobre la economía en época de pandemia es que “está muy, muy desacelerada” y para la etapa posterior, consideró que “va a depender también cómo se va transitando lo que queda de esta etapa de cuarentena y de pandemia. Trabajar en el plan integral que decía tiene que ver con eso. Estamos trabajando en buscar acuerdos con el Gobierno, con el sector sindical, con las pequeñas empresas en general. Tenemos que empezar a traccionar y elaborar trabajos muy responsables para reactivar la economía. Hay actividades que van a estar por un tiempo totalmente desfinanciadas, como el turismo con todo lo que tenga que ver con esa actividad, que son las primeras que se cerraron y va a ser una de las últimas en abrir”.

Díaz Beltrán también se refirió a las dificultades que manifiestan tener algunas empresas para enfrentar el pago del aguinaldo de sus empleados y en ese sentido afirmó que “la mejor manera de enfrentar este tema es la negociación de los empresarios con sus empleados para llegar a un acuerdo de pagos parciales, según las posibilidades”.

ZF