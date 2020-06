Horror: mató a su madre a puñaladas y la enterró en el patio

El sospechoso por el matricidio había denunciado la desaparición de la mujer.

Una mujer de 50 años que estaba desaparecida desde el viernes de la semana pasada fue encontrada asesinada el sábado a la tarde a puñaladas en su vivienda de la localidad bonaerense de Castelar, y por el crimen aprehendieron a un hijo suyo. El cuerpo de la víctima había sido enterrado en el patio de su propia casa.

Se trata de Ema Colque, cuyo cuerpo fue hallado en una casa ubicada en Eduardo Cogliati al 4000, casi esquina Alberto Casares, en jurisdicción de la citada localidad del partido de Morón, en el oeste del conurbano. Fuentes judiciales y policiales informaron que el menor de sus tres hijos, de 20 años, con los que vivía la mujer, había radicado el lunes 15 de junio una denuncia por «averiguación de paradero» en la comisaría 3ra. de ese distrito porque la mujer no había regresado a su vivienda desde el viernes al mediodía.

El joven dio como descripción que su madre tenía 50 años, medía 1.58 metros, era de contextura física mediana, tez morocha y cabellos negros ondulados a los hombros. En ese momento, nadie sospechó de que esa averiguación de paradero podía terminar en un matricidio.

Según las fuentes, el personal policial comenzó la búsqueda pero pese a los operativos realizados no se pudo dar con el paradero de Colque. Fue en esas circunstancias que los investigadores comenzaron a sospechar del círculo íntimo de la mujer y el fiscal Walter Leguisamo, a cargo de la causa, dispuso un allanamiento en su casa. A las autoridades no les cerraba la idea que la mujer no volviera a su hogar durante todo el fin de semana y que sus hijos tardaran tantas horas en alertar a la Policía.

Con el paso de las horas y con el allanamiento en el hogar mencionado, el caso tuvo su trágico desenlace. De esta manera, Policía Científica constató que el cuerpo de la víctima había sido enterrado en un costado del inmueble. A simple vista, los efectivos observaron que la mujer había recibido tres heridas de arma blanca.

El fiscal Leguisamo ordenó la aprehensión del hijo menor de Colque como sospechoso de haber cometido el matricidio y que se realice la autopsia correspondiente para corroborar la data y la causa de la muerte. Las autoridades quieren saber si la mujer murió a causa de las heridas o si llegó a ser enterrada todavía con vida. Además, los investigadores recogieron testimonios de familiares y vecinos para conocer cómo era la relación entre el sospechoso y la asesinada.

El fiscal tenía previsto indagar ayer al sospechoso por el delito de «homicidio agravado por el vínculo». Pero, según indicaron los voceros, el joven de 20 años primero fue sometido desde temprano a distintos exámenes psiquiátricos para establecer si padece esquizofrenia, ya que en ese caso sería inimputable por no comprender la criminalidad de sus actos.

Ante esta situación, el fiscal Leguisamo espera los resultados de dichos peritajes para definir si lo indagada por el delito. Mientras tanto, el instructor judicial solicitó a la Justicia de Garantías que extienda la detención de forma provisoria y que el joven sea alojado en una institución durante los estudios médicos.

